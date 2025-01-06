Апелляционная инстанция оставила приговор Гульмире Сатыбалды в силе
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Алматинский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденной Гульмиры Сатыбалды. В суде постановили оставить приговор в силе, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Алматинского горсуда, приговор оставлен без изменений.
Согласно данным из судебного кабинета, заседание прошло вчера, 5 января 2025 года. Отметим, что в прошлом году Гульмира Сатыбалды была осуждена на 12 лет лишения свободы.
Напомним, экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.
В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.
Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.
До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.
Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.
Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.
Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.
4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.
30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.
В результате Гульмира Сатыбалды получила наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. А Мади Батыршаев получил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС средней безопасности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208738-apellyacionnaya-instanciya-ostavila-prigovor-gulmire-satybaldy-v-sile/