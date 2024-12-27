Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

По миллиону за автокредит: казахстанца заподозрили в обмане свыше 200 алматинцев

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: Polisia.kz

В Алматы задержан 27-летний мужчина, который подозревается в обмане свыше 200 алматинцев - подозреваемый якобы оформлял автокредиты на посторонних, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

По данным пресс-службы Департамента полиции Алматы, житель Туркестанской области, находясь в Алматы, якобы обманул 232 человека.

"Мужчина оформлял автокредиты на посторонних людей. Обещая самостоятельно выплачивать ежемесячные взносы, забирал себе машины - и был таков. Наивных граждан привлекала сумма его вознаграждения - 1 миллион тенге.

Полиция задержала злоумышленника. Он взят под стражу", - отмечается в сообщении полиции в Instagram-аккаунте.

Подозреваемый признался в совершении серии аналогичных преступлений. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее мы писали, что свыше 20 казахстанцев пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который оформлял на них кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге.

Напомним, ранее казахстанцев уже предупреждали о популярных видах мошенничества.

Полицейские также предупреждали о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Недавно сообщалось также о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД ранее даже проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.

В конце августа стало известно, сколько украденных онлайн-мошенниками денег удалось вернуть в Казахстан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206007-po-millionu-za-avtokredit-kazahstanca-podozrevayut-v-obmane-svyshe-200-almatincev/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie