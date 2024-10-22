Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Оформлял кредиты через приложение": несовершеннолетний обманул казахстанцев на 11 млн тенге

Опубликовано:

Мошенничество
Мошенник. Иллюстративное фото: Milan_Jovik/Getty Images

Свыше 20 казахстанцев пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который оформлял на них кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Астаны на официальном сайте, мошенник разработал план по оформлению на жителей столицы денежных кредитов через банковское приложение.

"Он обещал инвестировать их деньги в трейдинговые компании с последующим закрытием кредитов. Наряду с этим ввел потерпевших в заблуждение о получении доли вознаграждения в виде 22% от суммы займа, а также 10% за нового приведенного клиента.

Таким образом несовершеннолетний похитил денежные средства 20 потерпевших на сумму свыше 11 млн тенге", - говорится в сообщении надзорного органа.

В суде гособвинителем доказано, что намерений у виновного по извлечению дохода для потерпевших изначально не было. Все денежные средства, как отметили в прокуратуре, подсудимым были потрачены на собственные нужды.

Приговором суда он осужден с взысканием причиненного ущерба потерпевшим. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее казахстанцев уже предупреждали о популярных видах мошенничества.

Полицейские также предупреждали о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Недавно сообщалось также о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД ранее даже проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.

В конце августа стало известно, сколько украденных онлайн-мошенниками денег удалось вернуть в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177381-oformlyal-kredity-cherez-prilozhenie-nesovershennoletniy-obmanul-kazahstancev-na-11-mln-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie