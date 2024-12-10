"Был жизнерадостный человек": Айтбек Амангельды выдвинул свою версию причин гибели дяди Шерзата Болата

Правозащитник Айтбек Амангельды, который помогает семье погибшего Шерзата Болата, в своем Instagram-аккаунте рассказал подробности о дяде убитого подростка и подоплеках его смерти, передает NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

По словам Амангельды, предварительное медицинское заключение уже выдано.

"Когда я узнал эту новость, моя первая мысль была - что этого не может быть. Сколько мы с ним общались - это был жизнерадостный человек, он только начал раскрываться после трагедии. У него были целые планы на жизнь, какие-то мысли. Мы обсуждали даже возможность переехать в Южную Корею на работу. У него осталась гражданская жена, они планировали детей, хотели, но не успели", - отметил правозащитник.

Айтбек Амангельды признался, что родственник Шерзата близко к сердцу воспринял его смерть. У мужчины были мысли об уходе из жизни, он говорил об этом с психологом. Но затем, по его словам, такие мысли прошли. Родственник подростка осознал, что нужно бороться за справедливость, работать, пережить суд.

"Для следствия его показания были чрезмерно важны, все свои показания и очные ставки дал, к делу это приобщено. Основное следствие подходит к концу", - отметил правозащитник.

В ближайшее время, по словам Амангельды, назначат судебно-медицинскую экспертизу, несмотря на то, что предварительное заключение ясно указывает причину смерти. Специалисты установят, сам ли он писал предсмертные сообщения, кому звонил перед этим, где проезжал его автомобиль и так далее.

"Заведено уголовное дело… и не все так просто. Его состояние было достаточно стабильным. Он был расстроен, но виду не подал. Он уехал, никому не объяснил. Когда начал писать сообщения, семья поняла, начала его искать. Дело возбудили по статье 105 УК "Доведение до самоубийства".

Нурганата много хейтили в социальных сетях - как отдельные личности, так и паблики. Матери подозреваемых называли его алкоголиком. По этому вопросу написано заявление по факту клеветы, в среду его должны были рассмотреть в суде. Мы предполагаем, что вся ситуация и отдельные личности, которые травили его, довели его до этого состояния", - считает Амангельды.

Напомним, утром 9 декабря стало известно об обнаружении тела дяди Шерзата Болата вблизи Талгара. Отмечалось, что семья погибшего подростка находилась под охраной полицейских. За это время каких-либо угроз семье погибшего не зафиксировано.

Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, было установлено, что мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 и уехал на личном автотранспорте. Позднее полицейские обнародовали предсмертные сообщения погибшего своему брату.

Резонансное убийство произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

Отметим, Айтбек Амангельды, брат убитой в прошлом году Салтанат Нукеновой, выступает правозащитником по делу о гибели Шерзата Болата. Ранее в соцсети Instagram правозащитниками был создан аккаунт для освещения информации по делу. В одной из публикаций Амангельды призывал не выходить на митинги, связанные с гибелью подростка.

Сам Амангельды являлся потерпевшим по делу об убийстве его сестры экс-министром экономики Куандыком Бишимбаевым, осужденным на 24 года лишения свободы.