Полиция опубликовала предварительные данные по смерти дяди Шерзата Болата
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В департаменте полиции Алматинской области сообщили предварительные данные о смерти дяди Шерзата Болата - был опубликован вывод судебно-медицинской экспертизы, передает NUR.KZ.
"Согласно предварительному выводу судебно-медицинской экспертизы, смерть 30-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 9 декабря на окраине Талгара, наступила в результате механической асфиксии, характерной для самоповешения. На теле отсутствуют следы, свидетельствующие о насильственном характере смерти" - сообщается в Telegram-канале областноно ДП.
Наряду с этим, как говорят эксперты, телесные повреждения на теле мужчины "указывают на суицид".
"Обнаруженные участки напоминающие ссадины в заушной области сосцевидного отростка и затылочной области могли возникнут от трения и сдавление петли", - заявили в полиции.
Отмечается, что продолжается проверка обстоятельств произошедшего.
Накануне стало известно об обнаружении тела дяди Шерзата Болата вблизи Талгара. Отмечалось, что семья погибшего подростка находилась под охраной полицейских. За это время каких-либо угроз не зафиксировано. Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, было установлено, что 30-летний мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 и уехал на личном автотранспорте.
Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.
А сегодня в Алматинской области во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198639-policiya-opublikovala-predvaritelnye-dannye-po-smerti-dyadi-sherzata-bolata/