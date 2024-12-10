Полиция опубликовала предварительные данные по смерти дяди Шерзата Болата

В департаменте полиции Алматинской области сообщили предварительные данные о смерти дяди Шерзата Болата - был опубликован вывод судебно-медицинской экспертизы, передает NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

"Согласно предварительному выводу судебно-медицинской экспертизы, смерть 30-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 9 декабря на окраине Талгара, наступила в результате механической асфиксии, характерной для самоповешения. На теле отсутствуют следы, свидетельствующие о насильственном характере смерти" - сообщается в Telegram-канале областноно ДП.

Наряду с этим, как говорят эксперты, телесные повреждения на теле мужчины "указывают на суицид".

"Обнаруженные участки напоминающие ссадины в заушной области сосцевидного отростка и затылочной области могли возникнут от трения и сдавление петли", - заявили в полиции.

Отмечается, что продолжается проверка обстоятельств произошедшего.

Накануне стало известно об обнаружении тела дяди Шерзата Болата вблизи Талгара. Отмечалось, что семья погибшего подростка находилась под охраной полицейских. За это время каких-либо угроз не зафиксировано. Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, было установлено, что 30-летний мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 и уехал на личном автотранспорте.

Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

А сегодня в Алматинской области во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов.