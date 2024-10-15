Сколько уголовных дел возбудили после убийства в Талгаре

Сегодня на брифинге в РСК Алматинской области первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов рассказал, какие уголовные дела расследуют в связи с убийством в Талгаре, передает NUR.KZ.

Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов предоставил информацию о нашумевшем деле.

"Вызвала значительный общественный резонанс трагедия в Талгаре. Хочу сразу отметить: ход расследования находится под особым контролем у министра внутренних дел и генерального прокурора. Мы уверяем, что ни один камень не останется перевернутым в нашем стремлении к истине", - заявил Бауржан Аленов.

Также он ответил на вопрос, сколько всего уголовных дел завели в связи с происшествием.

"Мы возбудили два уголовных дела о хулиганстве, по убийству возбуждено уголовное дело, а также по угрозе. По недонесению также возбуждено уголовное дело. Недонесение - это в отношении троих лиц, которые были в машине Volkswagen. Вот он сидит, видит, хотя он сам не принимал участие в этой драке, но он мог бы позвонить в полицию", - отметил замминистра.

Дело об угрозе строится на заявлении самого потерпевшего, сообщил первый заместитель министра внутренних дел.

Убийство подростка в Талгаре

В ночь на 4 октября в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат. В результате двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В прокуратуре региона уточнили, что были задержаны семь человек.