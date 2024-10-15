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Процесс по делу об убийстве Шерзата Болата может пройти в прямом эфире

Опубликовано:

Берик Адамов
Берик Адамов. Кадр из видео: РСК Алматинской области

О проведении открытого судебного процесса в онлайн-режиме по делу об убийстве Шерзата Болата в Талгаре будет ходатайствовать прокуратура, передает NUR.KZ.

Как сообщил прокурор Алматинской области Берик Адамов на брифинге в РСК Алматинской области, расследование по делу об убийстве идет полным ходом.

"Назначены нужные экспертизы. С нашей стороны обеспечивается объективный надзор за законностью и полнотой следственных мероприятий. Со стороны потерпевших очень много разговоров об открытом процессе в суде", - отметил Берик Адамов.

Он подчеркнул, что на стадии следствия нарушений не допущено.

"Прокуратура будет ходатайствовать о проведении открытого судебного процесса в режиме онлайн", - подытожил прокурор Алматинской области.

Также, по его словам, прокуратура активно разбирается в причинах пожара в доме потерпевших. Берик Адамов рассказал о важных уликах, найденных на месте происшествия.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат. В результате двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В прокуратуре региона уточнили, что были задержаны семь человек.

Родные мальчика перекрывали дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174534-process-po-delu-ob-ubiystve-sherzata-bolata-mozhet-proyti-v-pryamom-efire/

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