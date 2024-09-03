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Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

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Человек с телефоном
Человек с телефоном. Иллюстративное фото: Aleksandr Zubkov / Getty Images

О новом виде интернет-мошенничества предупреждают казахстанцев стражи порядка. В Петропавловске по подозрению в новой афере задержан парень, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в начале августа в управление полиции Петропавловска обратились 22-летние парень и девушка с заявлением об интернет-мошенничестве. Они рассказали, что получили sms-сообщения о просроченном платеже в ломбард, хотя никаких займов не брали.

"Около месяца назад в парке с ними разговорился незнакомый молодой человек. Он предложил проверить их телефоны по некой базе данных, с помощью которой якобы можно установить, является ли гаджет оригинальным и не числится ли похищенным.

Потерпевшие опрометчиво позволили сфотографировать свои телефоны и удостоверения личности, а также записать IMEI-коды. Все зафиксировав, незнакомец сказал, что телефоны "не подходят к базе". Позднее потерпевшие узнали, что их устройства стали залогом в ломбарде, который предоставляет займы в онлайн-режиме. Ущерб составил 35 тысяч тенге в каждом случае", - рассказали в МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции Департамента полиции СКО и группы "Cyberpol" полиции Петропавловска установили подозреваемого. Им оказался 18-летний горожанин. Его задержали.

"По данным эпизодам ведется досудебное расследование, проверяется возможная причастность подозреваемого к другим преступлениям. Убедительно просим никому не доверять свои конфиденциальные данные, это основа "интернет-гигиены" и цифровой безопасности", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП СКО Иван Терзиди.

Всего с начала года в СКО, по данным МВД, зарегистрировано свыше 450 интернет-мошенничеств, из них 75 связаны с оформлением в микрофинансовых организациях займов на чужое имя.

Ранее в МВД предупредили казахстанцев о популярных видах мошенничества.

Полицейские предупреждали казахстанцев также о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Напомним, мы рассказывали, что в Казахстане с начала года зарегистрировали 12 тысяч фактов мошенничества - это сразу на 19,5% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Недавно сообщалось о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД предупредили казахстанцев об участившихся мошеннических схемах и проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.

В конце августа стало известно, сколько украденных онлайн-мошенниками денег удалось вернуть в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156811-kazahstancev-predupredili-o-novom-vide-moshennichestva/

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