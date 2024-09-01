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Верховный суд рассмотрит дело Бишимбаева и Байжанова: назначена дата

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Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев
Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев. Фото: t.me/Jogargy_sot

Стала известна дата судебного разбирательства по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова - информация появилась в базе Судебного кабинета, передает NUR.KZ.

В августе сообщалось, что дело экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева поступило в Верховный суд.

Сейчас стало известно, что его рассмотрят 4 сентября текущего года.

Стоит отметить, что 6 августа адвокат Ерлан Газымжанов писал у себя на странице в Facebook, что Куандык Бишимбаев в Верховный суд не обращался.

"В Верховном суде мне сообщили, что к ним поступило уголовное дело в отношении Бишимбаева К.В. и Байжанова Б.А. по кассационному ходатайству последнего. Бишимбаев К.В. и его адвокаты в Верховный суд не обращались", - написал тогда юрист.

По информации Tengrinews.kz, суд рассмотрит жалобу Бахытжана Байжанова.

Напомним, что за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

26 июня суд в Астане вынес решение по апелляционным жалобам Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор оставили без изменений.

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Дело Куандыка Бишимбаева
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2155719-verhovnyy-sud-rassmotrit-delo-bishimbaeva-i-bayzhanova-naznachena-data/

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