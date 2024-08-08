Экс-главе МВД Ерлану Тургумбаеву вынесли приговор

Бывшему министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву вынесли приговор в Астане. Данное дело проходило под грифом "секретно", передает NUR.KZ со ссылкой на столичные суды.

"Межрайонным судом по уголовным делам Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении Т., обвиняемого в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия (часть 4 статьи 362 УК РК).

Данное дело под грифом "Секретно" поступило с процессуальным соглашением в форме признания вины. Поэтому его рассмотрение прошло в закрытом формате в согласительном производстве", - говорится в Telegram-канале судов столицы.

Сообщается, что подсудимый - экс-глава МВД Ерлан Тургумбаев - полностью признал вину и чистосердечно раскаялся. Его осудили на 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 10 лет.

Однако поскольку подсудимому предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, на основании статьи 63 УК постановлено считать назначенное наказание условным.

Суд также учел признание вины Тургумбаева, чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые. Кроме того, было решено внести представление президенту РК о лишении экс-министра специального звания и государственных наград.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что дело экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева поступило в суд в середине июля.

А информация о его задержании появилась еще 30 апреля, позже ее подтвердили в Генпрокуратуре РК. В начале мая Тургумбаева арестовали на два месяца.

К слову, Ерлан Заманбекович был назначен на должность министра внутренних дел Казахстана 12 февраля 2019 года бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым.

11 января 2022 года после роспуска правительства на фоне вспыхнувших беспорядков в стране, объявленного президентом Касым-Жомартом Токаевым, Ерлан Тургумбаев был вновь назначен главой МВД, однако уже 25 февраля он был освобожден от этой должности.

В августе 2022 года его освободили от должности советника президента Казахстана, а в сентябре стало известно, что экс-министр был допрошен в качестве свидетеля по делу о январских событиях. Тогда в Генпрокуратуре уточняли, что у Тургумбаева нет никакого процессуального статуса по данному делу, однако уже в марте 2024 года появилась информация, что в отношении бывшего главы МВД все-таки ведется следствие.