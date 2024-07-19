Дело экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева поступило в суд
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Дело экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева поступило в суд. Информацию корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службах суда Астаны, а также в Верховном суде Казахстана.
Дело бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева поступило в суд. Информацию об этом корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе суда Астаны, а также в Верховном суде РК.
"(Дело проходит - прим. ред.) под грифом "совершенно секретно", - рассказали в столичном суде.
Напомним, 30 апреля появилась информация о задержании Ерлана Тургумбаева, позже ее подтвердили в Генпрокуратуре РК. В начале мая его арестовали на два месяца.
К слову, Ерлан Заманбекович был назначен на должность министра внутренних дел Казахстана 12 февраля 2019 года бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым.
11 января 2022 года после роспуска правительства на фоне вспыхнувших беспорядков в стране, объявленного президентом Касым-Жомартом Токаевым, Ерлан Тургумбаев был вновь назначен главой МВД, однако уже 25 февраля он был освобожден от этой должности.
В августе 2022 года, его освободили от должности советника президента Казахстана, а в сентябре стало известно, что экс-министр был допрошен в качестве свидетеля по делу о январских событиях. Тогда в Генпрокуратуре уточняли, что у Тургумбаева нет никакого процессуального статуса по данному делу, однако уже в марте 2024 года появилась информация, что в отношении бывшего главы МВД все-таки ведется следствие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2137038-delo-eks-glavy-mvd-erlana-turgumbaeva-postupilo-v-sud/