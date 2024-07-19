Дело экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева поступило в суд

Дело экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева поступило в суд. Информацию корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службах суда Астаны, а также в Верховном суде Казахстана.

Дело бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева поступило в суд. Информацию об этом корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе суда Астаны, а также в Верховном суде РК.

"(Дело проходит - прим. ред.) под грифом "совершенно секретно", - рассказали в столичном суде.

Напомним, 30 апреля появилась информация о задержании Ерлана Тургумбаева, позже ее подтвердили в Генпрокуратуре РК. В начале мая его арестовали на два месяца.

К слову, Ерлан Заманбекович был назначен на должность министра внутренних дел Казахстана 12 февраля 2019 года бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым.

11 января 2022 года после роспуска правительства на фоне вспыхнувших беспорядков в стране, объявленного президентом Касым-Жомартом Токаевым, Ерлан Тургумбаев был вновь назначен главой МВД, однако уже 25 февраля он был освобожден от этой должности.

В августе 2022 года, его освободили от должности советника президента Казахстана, а в сентябре стало известно, что экс-министр был допрошен в качестве свидетеля по делу о январских событиях. Тогда в Генпрокуратуре уточняли, что у Тургумбаева нет никакого процессуального статуса по данному делу, однако уже в марте 2024 года появилась информация, что в отношении бывшего главы МВД все-таки ведется следствие.