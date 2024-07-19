Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дело экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева поступило в суд

Опубликовано:

Ерлан Тургумбаев
Ерлан Тургумбаев. Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Дело экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева поступило в суд. Информацию корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службах суда Астаны, а также в Верховном суде Казахстана.

Дело бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева поступило в суд. Информацию об этом корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе суда Астаны, а также в Верховном суде РК.

"(Дело проходит - прим. ред.) под грифом "совершенно секретно", - рассказали в столичном суде.

Напомним, 30 апреля появилась информация о задержании Ерлана Тургумбаева, позже ее подтвердили в Генпрокуратуре РК. В начале мая его арестовали на два месяца.

К слову, Ерлан Заманбекович был назначен на должность министра внутренних дел Казахстана 12 февраля 2019 года бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым.

11 января 2022 года после роспуска правительства на фоне вспыхнувших беспорядков в стране, объявленного президентом Касым-Жомартом Токаевым, Ерлан Тургумбаев был вновь назначен главой МВД, однако уже 25 февраля он был освобожден от этой должности.

В августе 2022 года, его освободили от должности советника президента Казахстана, а в сентябре стало известно, что экс-министр был допрошен в качестве свидетеля по делу о январских событиях. Тогда в Генпрокуратуре уточняли, что у Тургумбаева нет никакого процессуального статуса по данному делу, однако уже в марте 2024 года появилась информация, что в отношении бывшего главы МВД все-таки ведется следствие.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2137038-delo-eks-glavy-mvd-erlana-turgumbaeva-postupilo-v-sud/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie