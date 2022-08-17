Ерлан Тургумбаев освобожден от должности советника президента Казахстана

Ерлан Тургумбаев. Фото: gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ерлана Тургумбаева от должности советника главы государства. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности советника президента Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Ерлан Тургумбаев родился в 1962 году в Алматы. Является кандидатом юридических наук.

Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году. Работал оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОВД Саранского горисполкома Карагандинской области.

С 1986 по 2002 год занимал различные руководящие должности в следственно-оперативных подразделениях Алатауского и Калининского РУВД, а также ГУВД города Алматы.

Также в разные годы являлся начальником девятого департамента МВД РК, начальником департамента криминальной полиции МВД РК, начальником управления, начальником департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, председателем следственного комитета МВД, начальником департамента внутренних дел Алматы.

С декабря 2012 по февраль 2019 года был заместителем министра внутренних дел, а в феврале 2019 года занял должность министра внутренних дел РК.

25 февраля 2022 года Тургумбаев был освобожден от должности главы МВД Казахстана и назначен советником президента Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1983623-erlan-turgumbaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-sovetnika-prezidenta-kazahstana/