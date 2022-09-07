"Тургумбаева допросили в качестве свидетеля": ГП о расследовании январских событий

Ерлан Тургумбаев. Фото: пресс-служба МВД РК

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса прокомментировал допрос экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева о январских событиях, передает корреспондент NUR.KZ.

Асет Чиндалиев напомнил, что ранее Генеральная прокуратура давала официальный комментарий.

"Его допросили, как расследовали это дело. Он был допрошен в качестве свидетеля. У него никакого процессуального статуса нет", – резюмировал Чиндалиев.

Напомним, что 25 февраля Ерлан Тургумбаев покинул пост главы МВД, который занимал с февраля 2019 года. После этого он стал советником президента Казахстана, но был освобожден от должности 17 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986627-turgumbaeva-doprosili-v-kachestve-svidetelya-gp-o-rassledovanii-yanvarskih-sobytiy/