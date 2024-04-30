Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Появилась информация о задержании экс-главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева

Опубликовано:

Ерлан Тургумбаев
Ерлан Тургумбаев. Фото: gov.kz

Задержан бывший министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев. Информацию о задержании подтвердили агентству Kazinform собственные источники.

По данным агентства, в отношении экс-министра заведено уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями во время январских событий 2022 года.

Отмечается, что ранее Тургумбаева уже допрашивали органы прокуратуры.

После завершения аккредитации в РАТС ШОС он вернулся в Астану и стал фигурантом уголовного дела, пишет издание.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в МВД и Генеральную прокуратуру РК, но там ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании не смогли.

Напомним, пост министра внутренних дел Тургумбаев занимал с 2019 года. До этого он 7 лет проработал заместителем главы МВД.

25 февраля 2022 года Тургумбаев был освобожден от должности главы МВД Казахстана и назначен советником президента Республики Казахстан. На этом посту проработал до августа 2022-го.

Согласно официальной информации, Ерлан Тургумбаев родился в 1962 году в Алматы.

Является кандидатом юридических наук.

Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году. Работал оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОВД Саранского горисполкома Карагандинской области.

С 1986 по 2002 год занимал различные руководящие должности в следственно-оперативных подразделениях Алатауского и Калининского РУВД, а также ГУВД города Алматы.

В разные годы являлся начальником девятого департамента МВД РК, начальником департамента криминальной полиции МВД РК, начальником управления, начальником департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, председателем следственного комитета МВД, начальником департамента внутренних дел Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093360-zaderzhan-eks-glava-mvd-kazahstana-erlan-turgumbaev/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.