Появилась информация о задержании экс-главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева

Задержан бывший министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев. Информацию о задержании подтвердили агентству Kazinform собственные источники.

По данным агентства, в отношении экс-министра заведено уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями во время январских событий 2022 года.

Отмечается, что ранее Тургумбаева уже допрашивали органы прокуратуры.

После завершения аккредитации в РАТС ШОС он вернулся в Астану и стал фигурантом уголовного дела, пишет издание.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в МВД и Генеральную прокуратуру РК, но там ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании не смогли.

Напомним, пост министра внутренних дел Тургумбаев занимал с 2019 года. До этого он 7 лет проработал заместителем главы МВД.

25 февраля 2022 года Тургумбаев был освобожден от должности главы МВД Казахстана и назначен советником президента Республики Казахстан. На этом посту проработал до августа 2022-го.

Согласно официальной информации, Ерлан Тургумбаев родился в 1962 году в Алматы.

Является кандидатом юридических наук.

Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году. Работал оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОВД Саранского горисполкома Карагандинской области.

С 1986 по 2002 год занимал различные руководящие должности в следственно-оперативных подразделениях Алатауского и Калининского РУВД, а также ГУВД города Алматы.

В разные годы являлся начальником девятого департамента МВД РК, начальником департамента криминальной полиции МВД РК, начальником управления, начальником департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, председателем следственного комитета МВД, начальником департамента внутренних дел Алматы.