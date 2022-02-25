Ерлан Тургумбаев освобожден от должности главы МВД Казахстана
Ерлан Тургумбаев освобожден от должности министра внутренних дел РК, сообщает официальный сайт Акорды.
"Указом Главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности Министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Кроме того, распоряжением главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович назначен советником президента Республики Казахстан.
Ерлан Тургумбаев занимал пост министра внутренних дел с февраля 2019 года. После отставки правительства РК в январе этого года Тургумбаев был повторно назначен на должность руководителя МВД.
Тургумбаев Ерлан Заманбекович родился 14 августа 1962 года в Алматы. Кандидат юридических наук.
Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году. Работал оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОВД Саранского горисполкома Карагандинской области.
С 1986 по 2002 год занимал различные руководящие должности в следственно-оперативных подразделениях Алатауского и Калининского РУВД, а также ГУВД города Алматы.
С февраля по сентябрь 2002 год – начальник девятого департамента МВД РК.
С сентября 2002 по апрель 2003 года – начальник департамента криминальной полиции МВД РК.
С апреля 2003 по май 2006 года – начальник управления, начальник департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.
С мая 2006 по июль 2006 года – председатель следственного комитета МВД.
С июля 2006 по декабрь 2012 года – начальник департамента внутренних дел Алматы.
С декабря 2012 по февраль 2019 года – заместитель министра внутренних дел.
В феврале 2019 года назначен министром внутренних дел.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957400-erlan-turgumbaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-mvd-kazahstana/