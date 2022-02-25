Ерлан Тургумбаев освобожден от должности главы МВД Казахстана

Ерлан Тургумбаев. Фото: пресс-служба МВД РК

Ерлан Тургумбаев освобожден от должности министра внутренних дел РК, сообщает официальный сайт Акорды.

"Указом Главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности Министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Кроме того, распоряжением главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович назначен советником президента Республики Казахстан.

Ерлан Тургумбаев занимал пост министра внутренних дел с февраля 2019 года. После отставки правительства РК в январе этого года Тургумбаев был повторно назначен на должность руководителя МВД.

Тургумбаев Ерлан Заманбекович родился 14 августа 1962 года в Алматы. Кандидат юридических наук.

Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году. Работал оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОВД Саранского горисполкома Карагандинской области.

С 1986 по 2002 год занимал различные руководящие должности в следственно-оперативных подразделениях Алатауского и Калининского РУВД, а также ГУВД города Алматы.

С февраля по сентябрь 2002 год – начальник девятого департамента МВД РК.

С сентября 2002 по апрель 2003 года – начальник департамента криминальной полиции МВД РК.

С апреля 2003 по май 2006 года – начальник управления, начальник департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

С мая 2006 по июль 2006 года – председатель следственного комитета МВД.

С июля 2006 по декабрь 2012 года – начальник департамента внутренних дел Алматы.

С декабря 2012 по февраль 2019 года – заместитель министра внутренних дел.

В феврале 2019 года назначен министром внутренних дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957400-erlan-turgumbaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-mvd-kazahstana/