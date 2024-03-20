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Эзотерика

Саденова спросили об уголовном деле в отношении экс-главы МВД Тургумбаева

Опубликовано:

Ерлан Тургумбаев
Ерлан Тургумбаев. Фото: gov.kz

Нынешнего главу МВД Ержана Саденова сегодня в кулуарах мажилиса спросили об уголовном деле в отношении бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили, возбудили ли уголовное дело в отношении Тургумбаева и почему только сейчас.

"МВД не расследует, поэтому комментировать не могу – по какому делу, по какой статье. Здесь компетентные органы возбудили и расследуют, поэтому вопросы к ним", – ответил на это Саденов.

При этом представители СМИ попросили главу МВД подтвердить хотя бы просто наличие уголовного дела и сообщить, кем оно расследуется. Однако на это министр ответил, что подтвердить ничего не может.

"Но вы только что в своем первом ответе сказали, что расследует другой орган, значит вы косвенно подтвердили. То есть у вас нет такой информации?" – переспросили журналисты.

"Нет такой информации", – подчеркнул Саденов.

Напомним, что Ерлан Тургумбаев возглавлял МВД с 2019 по 2022 годы. При этом в январе 2022 после отставки правительства он был переназначен на свою должность.

Однако 25 февраля 2022 года Тургумбаева освободили от должности главы МВД, в тот же день назначив советником президента РК. На этой должности он проработал до середины августа того же года.

Через некоторое время стало известно, что Ерлана Тургумбаева допрашивали в качестве свидетеля по делу о январских событиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2071383-erzhana-sadenova-sprosili-ob-ugolovnom-dele-v-otnoshenii-eks-glavy-mvd-turgumbaeva/

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