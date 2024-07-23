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Куандыка Бишимбаева этапировали в колонию

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Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

Куандыка Бишимбаева этапировали в колонию максимальной безопасности. В какой именно регион, не уточняется, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КУИС.

"Данный осужденный этапирован в учреждение максимальной безопасности согласно приговору суда. Вместе с тем сообщаем, что согласно статье 88 Уголовно-исполнительного кодекса осужденные направляются в места отбывания наказания согласно прикреплению", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе КУИС.

В соответствии со статьей 93 УИК РК иная информация не подлежит разглашению.

Напомним, ранее стало известно, что осужденного Куандыка Бишимбаева еще не перевезли в колонию для отбывания наказания - он находится в СИЗО.

Также в КУИС опровергли информацию о драке Бишимбаева с сокамерником. В ведомстве также ответили на вопрос о "гуляющем по Астане" Бишимбаеве.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

26 июня суд в Астане вынес решение по апелляционным жалобам Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор оставили без изменений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138574-kuandyka-bishimbaeva-etapirovali-v-koloniyu/

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