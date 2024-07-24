Дело об убийстве Нукеновой: где сейчас находится второй осужденный Байжанов

Бакытжан Байжанов, осужденный по делу о гибели Салтанат Нукеновой, пока находится в СИЗО, но в ближайшее время будет этапирован в учреждение средней безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой КУИС.

"Указанному осужденному приговором суда назначено отбывание наказания в учреждении средней безопасности. В данный момент он содержится в СИЗО города Астана и ожидает этапирования", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе КУИС РК.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что согласно статье 88 Уголовно-исполнительного кодекса осужденные направляются в места отбывания наказания согласно прикреплению.

В соответствии со статьей 93 УИК РК иная информация не подлежит разглашению.

На днях сообщалось, что Куандыка Бишимбаева этапировали в колонию максимальной безопасности. Он будет отбывать наказание в учреждении в поселке Аршалы.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

26 июня суд в Астане вынес решение по апелляционным жалобам Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор оставили без изменений.