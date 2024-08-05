Сколько сможет зарабатывать Бишимбаев, если устроится на работу в колонии

Около двух недель назад Куандыка Бишимбаева этапировали в колонию. В пресс-службе КУИС рассказали, сколько он сможет там зарабатывать, устроившись на производство, передает NUR.KZ.

В ведомстве пояснили, что трудоустройство осужденных на промышленные территории учреждений осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РК. Основанием для принятия на работу осужденного является его письменное заявление.

Труд осужденных оплачивается по двум формам - повременной и сдельной.

"При повременной оплате труда осужденным заработная плата начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное время. При сдельной оплате труда, заработная плата осужденному начисляется за каждую единицу выполненной работы или изготовленной продукции", - пояснили в КУИС.

В среднем заработная плата на одного осужденного трудоустроенных на предприятиях УИС либо субъектов бизнеса составляет от 25 до 200 тыс. тенге.

В ведомстве добавили, что из заработной платы осужденных производится ежемесячные удержания в размере, определенном законодательством (не менее пятидесяти процентов от заработной платы или иного дохода). Погашение ущерба зависит напрямую от заработка осужденных.

В ведомстве подчеркнули, что это касается всех осужденных.

Ранее глава КУИС сообщил, что осужденный Куандык Бишимбаев будет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности в поселке Аршалы. Там же он сможет работать.

Несколько недель назад Куандыка Бишимбаева этапировали в колонию максимальной безопасности.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

26 июня суд в Астане вынес решение по апелляционным жалобам Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор оставили без изменений.