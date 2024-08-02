Скандал с выселением бывшей жены Айтенова: суд вынес приговор

В Астане вынесли решение по делу о побоях в отношении Даны Атешовой, в нанесении которых обвиняется ее бывший муж – брат экс-акима Шымкента Марат Айтенов, передает корреспондент NUR.KZ.

Уголовное дело в отношении Марата Айтенова было возбуждено по статье 109-1 части 1 УК РК – "Побои".

Решением суда Айтенова признали виновным по предъявленной статье и назначили наказание в виде 12 суток ареста.

Инцидент с супругой брата экс-акима

Ранее казахстанка Дана Атешова заявила, что 12 июля ее насильно пытался выселить из дома бывший муж, брат экс-акима Шымкента Мурата Айтенова. Видео инцидента женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

На одной из записей видно, как из дома на руках выносят детей, у маленькой девочки на носу заметна кровь. Также некий мужчина насильно вытаскивает кричащую женщину, комментатор происходящего уверяет, что это якобы брат бывшего акима Шымкента. На кадрах также присутствуют люди в форме сотрудников полиции и другие очевидцы.

Ситуацию прокомментировали в полиции. Стражи порядка сообщили, что при исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами.

В отношении мужчины было заведено дело по факту применения физической силы. Также об инциденте высказалась уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Позже стало известно, что Марата Айтенова арестовали на пять суток. Кроме того, на него возбудили уголовное дело по факту нанесения бывшей супруге телесных повреждений. Он написал встречное заявление и озвучил свою позицию по ситуации.

Также мы писали, что 26 июля в суде бывшую супругу Мурата Айтенова наказали за нецензурную брань - ей вынесли предупреждение. В свою очередь брат экс-акима Шымкента заявил, что не наносил побои бывшей жене. На даче показаний Дана Атешова не смогла сдержать слез.

Сегодня, 2 августа, в суде Дана Атешова отказалась простить бывшего мужа. Она заявила, что Айтенов ничего не осознал, вместо раскаяния подал на нее заявление. Также, по ее словам, заявления на нее поступили от других людей, помогающих ее бывшему мужу.

Прокурор запросил для Айтенова 12 суток ареста. Адвокаты Даны Атешевой попросили максимальное наказание по статье 109-1 часть 1 УК РК "Побои" – 25 суток ареста и запрет для бывшего мужа на контакт с бывшей женой.

Сам Марат Айтенов в суде высказался кратко: попросил прощения за избиение жены и применения в отношении него штрафа вместо ареста.