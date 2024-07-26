"Обнимал, а не хватал": брат экс-акима Шымкента в суде заявил, что не наносил побои бывшей жене

В Астане сегодня начался суд над братом экс-акима Шымкента Маратом Айтеновым, которого обвиняют в нанесении побоев своей бывшей жене Дане Атешовой, передает корреспондент NUR.KZ.

"12 июля 2024 года Айтенов, находясь в Астане, зная, что дом ранее был продан, понимая, что бывшая супруга не освобождает его, несмотря на решение суда о выселении, придя домой, умышленно применил в отношении Атешовой насильственные действия: обнял, взял за руки, выкручивая их, повалил на пол, вывел из дома и, схватив двумя руками, применил насильственные действия.

Согласно заключению, имеются телесные повреждения на шее, теле, на верхней и нижней части рук и ног в виде гематом. Они образовались в течение 1-2 суток до дня экспертизы. Таким образом, Айтенов совершил уголовный проступок по части 1 статье 109-1 УК РК", - сообщил судья.

Из-за сложности формулировок в виде слова "обнял" на судебном заседании было сложно понять, признает ли свою вину подсудимый Марат Айтенов.

Он заявлял, что признает вину, однако при рассказе произошедшего не подтверждал совершение насильственных действий в отношении бывшей жены Даны Атешовой.

"Уважаемый суд, я Атешову Дану не избивал, за волосы не таскал и насилия не совершал, было обстоятельство, что грозила опасность моим детям. Я был там, чтобы исполнить свой отцовский долг. Я ее держал за руки и ноги, это верно, подложил руки под голову, чтобы не ударилась головой. Я ее не таскал за волосы: я ее вывел на улицу, и, когда она хотела упасть, подложил руку под голову. А что таскал за волосы, это неправда", - заявил Айтенов.

Адвокат потерпевшей Алия Омарова потребовала прервать допрос потерпевшего, потому что он дает показания, противоречащие доказательствам и судмедэкспертизе.

"Из того, что мы сейчас слышим, Айтенов не признает вину в обвинении: он дает иные показания, которые не соответствуют ни обвинению, ни доказательствам. На целом листе описаны телесные повреждения Даны. Просим прервать допрос и продолжить его после просмотра видео и оглашения судмедэкспертизы", - заявила адвокат.

После долгих дебатов от подсудимого добились иной формулировки.

"Я полностью согласен и признаю вину, потому что эту вину мне предъявляет мать моих любимых детей", - заявил Айтенов, однако позже снова отказался от того, что хватал бывшую жену за руки и за ноги.

Отметим, что сегодня в суде бывшую супругу Мурата Айтенова наказали за нецензурную брань - ей вынесли предупреждение.

Напомним, ранее казахстанка Дана Атешова заявила, что 12 июля ее насильно пытался выселить из дома бывший муж, который, как она утверждает, является якобы братом экс-акима Шымкента Мурата Айтенова.

Ситуацию прокомментировали в полиции. Стражи порядка сообщили, что при исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами. В отношении мужчины было заведено дело по факту применения физической силы. Также об инциденте высказалась уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Позже стало известно, что Марата Айтенова арестовали на пять суток.

15 июля в ДП Астаны сообщили, что в отношении брата экс-акима Шымкента по факту нанесения бывшей супруге телесных повреждений было возбуждено уголовное дело.

Недавно Марат Айтенов ответил на обвинения, опубликовав большой пост на своей странице в соцсетях.