Брата бывшего акима Шымкента арестовали на пять суток

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении брата бывшего акима Шымкента, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

В пресс-службе Верховного суда подтвердили, что речь идет о брате экс-акима Шымкента Мурате Айтенове.

"По обстоятельствам дела: правонарушитель в доме в ходе семейного скандала грубо выражался в адрес своей бывшей супруги, унижая ее честь и достоинство, тем самым он проявил к ней неуважение, нарушил спокойствие других людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного заседания правонарушитель вину не признал.

Он пояснил, что бывшая супруга отказалась по его просьбе отдать детей и держала их за руку.️ Он стал тянуть ее за ноги, чтобы отобрать детей, когда та сидела на полу.

Мужчина заявил, что нецензурной бранью не выражался и ее не бил.

️Однако по словам потерпевшей, бывший супруг, незаконно находясь при ее выселении, напал на нее, причинил ей телесные повреждения.

️Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении, видеозаписью, пояснениями потерпевшей, подчеркнули в суде.

️Санкция части 1 статьи 73 КоАП предусматривает предупреждение либо административный арест на пять суток.

"С учетом приведенных выше обстоятельств, а также степени и характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественность и посягающего на права личности, правонарушитель признан виновным по части 1 статьи 73 КоАП. Ему назначено взыскание - арест на пять суток", - говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, казахстанка Дана Атешова заявила, что 12 июля ее насильно пытался выселить из дома бывший муж, который, как она утверждает, является якобы братом экс-акима Шымкента Мурата Айтенова. Ситуацию прокомментировали в полиции.

Стражи порядка сообщили, что при исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами. В отношении мужчины было заведено дело по факту применения физической силы.

Также об инциденте высказалась уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.