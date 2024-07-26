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Скандал с выселением бывшей жены Айтенова: потерпевшая расплакалась в суде

Опубликовано:

Выселение в Астане
Выселение Даны Атешовой. Кадр из видео: instagram.com/dana_ateshova

На суде по делу о нанесении побоев Дане Атешовой ее бывшим мужем Маратом Айтеновым, который является братом экс-акима Шымкента, девушка расплакалась при даче показаний, передает корреспондент NUR.KZ.

Дана Атешова, которая обвиняет своего бывшего мужа Марата Айтенова в побоях во время принудительного выселения ее и детей из дома, заявила, что одна противостояла 50 мужчинам в тот день.

По ее словам, 12 июля выселение должно было начаться после обеда, однако его неожиданно начали утром приехавшие в дом сотрудники. Всего в доме в тот день, с ее слов, оказалось около 50 мужчин, в том числе частный судебный исполнитель.

По словам Даны, процесс выселения шел не по закону: когда она спросила у судоисполнителя, почему их выселяют утром, ей ответили, что "так захотел хозяин". Далее мужчины стали "разносить первый этаж", "варварски" бросая вещи в сумки, в том числе и посуду, которая билась.

"12 июля мы с детьми приготовили тревожные чемоданчики и вещи первой необходимости для выселений. Но мы хотели, чтобы наши личные вещи пока не трогали, потому что я ждала решения по апелляции. Я надеялась, что Верховный суд примет решение (в ее пользу - прим. ред.)", - рассказала потерпевшая и расплакалась.

Позже, по ее словам, в дом приехал ее бывший муж Марат Айтенов. К этому времени их дочери стало плохо на нервной почве, и Дана попросила бывшего супруга отвезти ее в больницу. По словам потерпевшей, отец сказал ребенку: "Можешь не притворяться, вас все равно выселят".

Когда 50 мужчин направились вытаскивать вещи со 2 этажа, Дана пыталась им помешать. По ее словам, в этот момент бывший муж начал применять к ней силу.

"Дети испугались и стали плакать, они говорили: "Зачем ты нас выселяешь, у тебя же много домов. Почему не оставишь этот дом нам?". Он спрашивал у детей: "Вы хотите, чтобы я умер? Хотите меня порезать?" У детей паника, дочка меня обхватила руками и не пускала.

Марат якобы потянулся к детям, а потом резко хватает меня и тащит силой (из дома - прим. ред.). Я полицию просила, мужчин просила помочь - нет, все смотрели. Он 9 лет меня избивал, я думала, хотя бы сейчас (не будет - прим. ред.).

Полиция вся была в форме, у всех были жетоны. Если запросить видео, там будет очень все видно. Когда он меня тащил, я сопротивлялась, я стукалась головой об лестницу, он тянул меня за шею и голову, вся спина в синяках и ссадинах. Меня хватал не один Айтенов - кто-то еще второй ему помогал… я одна - девушка, и двое мужчин.

Когда он вытаскивал меня на улицу, он хватал меня за волосы, а когда я упала на землю, он прижал меня всем телом, чтобы я не встала и не вернулась в дом", - рассказала Дана Атешова.

На этой части рассказа суд прервал процесс, поскольку закончилось рабочее время. Дату продолжения заседания в суде сообщат дополнительно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2140362-skandal-s-vyseleniem-byvshey-zheny-aytenova-poterpevshaya-rasplakalas-v-sude/

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