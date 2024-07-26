Астанчанку наказали за брань в отношении экс-супруга

В Астане женщину наказали за то, что в ходе семейного скандала она, по данным суда, выражалась нецензурной бранью в адрес экс-супруга, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрен материал в сфере семейно-бытовых отношений, сообщает пресс-служба Верховного суда в Telegram-канале.

Согласно информации суда, женщина в ходе семейного скандала выражалась нецензурной бранью в адрес бывшего супруга.

"️В суде она свою вину не признала. Пояснила, что бывшего супруга нецензурной бранью не оскорбляла, а лишь обозначала глагол в форме нецензурной брани. При этом бывший супруг незаконно находился в доме и провоцировал ее", - отмечается в сообщении.

В ведомстве при этом напомнили, что ️санкция ч.1 ст.73 КоАП предусматривает взыскание – предупреждение или арест на 5 суток.

Сообщается также, что женщина имеет малолетних детей, поэтому относится к категории лиц, к которым арест не применяется. В итоге обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признано наличие малолетних детей и совершение правонарушения впервые.

В️ итоге суд признал женщину виновной по ч.1 ст.73 КоАП с наложением административного взыскания в виде предупреждения.

️Постановление не вступило в законную силу.