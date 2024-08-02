"Это не я, это ты заставила мои руки тебя бить": бывшая жена Айтенова отказалась прощать его в суде

В суде по делу о побоях бывшая жена Марата Айтенова Дана Атешова отказалась прощать его, заявив, что бывший муж ничего не осознал и не понял, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о том, прощает ли Дана бывшего мужа, задала его адвокат.

"Нет, мы жили в страхе 9 лет. После его манипуляций в Сети, клеветы в мой адрес, после того, как он не признал вину в суде, называя свои действия (насильственные – прим. авт.) объятиями, после этого я не могу простить человека. Он ничего не осознал и ничего не понял, он говорит, что никаких повреждений мне не наносил. Я 9 лет через это прохожу", – заявила Дана Атешова.

Она добавила, что после подобных насильственных действий во время их брака, муж говорил: "Это не я тебя бил, это ты мои руки заставила тебя побить, потому что твой язык такой неаккуратный".

Также Дана добавила, что вместо раскаяния бывший муж подал на нее заявление. Также, по ее словам, заявления на нее поступили от других людей, помогающих ее бывшему мужу.

"Я считаю, что это правовое преследование по всем фронтам: моральное, психологическое, финансовое. Я верю, что в нашей стране есть (правосудие – прим. авт.), поэтому я сужусь уже четвертый год", – добавила Дана.

Инцидент с супругой экс-акима

Ранее казахстанка Дана Атешова заявила, что 12 июля ее насильно пытался выселить из дома бывший муж, брат экс-акима Шымкента Мурата Айтенова. Видео инцидента женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

На одной из записей видно, как из дома на руках выносят детей, у маленькой девочки на носу заметна кровь. Также некий мужчина насильно вытаскивает кричащую женщину, комментатор происходящего уверяет, что это якобы брат бывшего акима Шымкента. На кадрах также присутствуют люди в форме сотрудников полиции и другие очевидцы.

Ситуацию прокомментировали в полиции. Стражи порядка сообщили, что при исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами.

В отношении мужчины было заведено дело по факту применения физической силы. Также об инциденте высказалась уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Позже стало известно, что Марата Айтенова арестовали на пять суток. Кроме того, на него возбудили уголовное дело по факту нанесения бывшей супруге телесных повреждений. Он написал встречное заявление и озвучил свою позицию по ситуации.

Также мы писали, что 26 июля в суде бывшую супругу Мурата Айтенова наказали за нецензурную брань - ей вынесли предупреждение. В свою очередь брат экс-акима Шымкента заявил, что не наносил побои бывшей жене. На даче показаний Дана Атешова не смогла сдержать слез.