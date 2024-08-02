Скандал с выселением бывшей жены из дома: прокурор попросил арестовать Айтенова

В суде по делу о побоях, нанесенных Дане Атешовой бывшим мужем во время принудительного выселения ее с детьми из дома, прокурор запросил наказание для Марата Айтенова, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Айтенов, брат экс-акима Шымкента, является подсудимым по уголовному делу по статье 109-1 части 1 УК РК за нанесение побоев своей бывшей жене Дане Атешовой.

Ранее в суде Дана отказалась простить бывшего супруга за насильственные действия в отношении нее, потому что мужчина называл побои "объятиями". Также она рассказала, что муж бил ее в течение 9-ти лет брака, оправдывая это тем, что она "заставляла его руки ее бить".

Сегодня в суде прокурор запросил наказание для Марата Айтенова.

"Прошу суд Марата Айтенова 1978 года рождения признать виновным в совершении уголовного преступления по статье 109-1 части 1 УК РК и назначить ему наказание в виде 12-ти суток ареста. Определить отбывание наказания в спецприемнике департамента полиции Астаны. Взять его под стражу в зале суда.

Также взыскать с Айтенова в пользу государства средства, затраченные на экспертизы – 3 364 тенге. В фонд компенсации потерпевших взыскать 5 МРП – 18 460 тенге", - заявил обвинитель.

Адвокаты Даны Атешовой заявили, что Айтенову нужно дать максимальное наказание по данной статье – это 25 суток ареста, а также запретить ему контактировать и приближаться к бывшей жене.

Инцидент с супругой брата экс-акима

Ранее казахстанка Дана Атешова заявила, что 12 июля ее насильно пытался выселить из дома бывший муж, брат экс-акима Шымкента Мурата Айтенова. Видео инцидента женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

На одной из записей видно, как из дома на руках выносят детей, у маленькой девочки на носу заметна кровь. Также некий мужчина насильно вытаскивает кричащую женщину, комментатор происходящего уверяет, что это якобы брат бывшего акима Шымкента. На кадрах также присутствуют люди в форме сотрудников полиции и другие очевидцы.

Ситуацию прокомментировали в полиции. Стражи порядка сообщили, что при исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами.

В отношении мужчины было заведено дело по факту применения физической силы. Также об инциденте высказалась уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Позже стало известно, что Марата Айтенова арестовали на пять суток. Кроме того, на него возбудили уголовное дело по факту нанесения бывшей супруге телесных повреждений. Он написал встречное заявление и озвучил свою позицию по ситуации.

Также мы писали, что 26 июля в суде бывшую супругу Мурата Айтенова наказали за нецензурную брань - ей вынесли предупреждение. В свою очередь брат экс-акима Шымкента заявил, что не наносил побои бывшей жене. На даче показаний Дана Атешова не смогла сдержать слез.