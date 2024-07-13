"Вся толпа наблюдала": брата экс-акима Шымкента обвинили в выселении бывшей жены с детьми

Казахстанка Дана Атешова заявила, что 12 июля ее насильно пытался выселить из дома бывший муж, который, как она утверждает, является якобы братом экс-акима Шымкента Мурата Айтенова. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Дана Атешова обвинила бывшего мужа Марата Айтенова в принудительном выселении из дома. Видео инцидента женщина опубликована на своей странице в Instagram.

На одной из записей видно, как из дома на руках выносят детей, у маленькой девочки на носу заметна кровь.

Также некий мужчина насильно вытаскивает кричащую женщину, комментатор происходящего уверяет, что это якобы брат бывшего акима Шымкента.

На кадрах также присутствуют люди в форме сотрудников полиции и другие очевидцы.

"Айтенов лично меня выселял. Выталкивал, бил, а полиция смотрела. ЧСИ смотрел. Вся толпа мужиков наблюдала", - говорится в подписи к видео.

В ДП Астаны под постом прокомментировали ситуацию.

"При исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами. По факту применения физической силы в отношении бывшего супруга А. начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Также об инциденте высказалась уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

"Относительно сложившейся ситуации с Даной Атешовой и ее детьми. По данному случаю мы связались с прокуратурой города. С мамой на связи.

Также в Генеральную прокуратуру направлено обращение по проведению исчерпывающих мер по пресечению давления, травли или запугивания в отношении несовершеннолетних и всестороннего рассмотрения указанных фактов", - написала в сторис в Instagram омбудсмен.

Напомним, Мурат Айтенов стал акимом Шымкента в январе 2020 года. Трудовой путь он начал в 2004 году главным инженером-руководителем спецотделения при Минобороны РК. Далее занимал различные должности в Управлении делами президента Казахстана и был первым заместителем акима Шымкента.

5 сентября 2023 года Мурат Айтенов указом главы государства был освобожден от должности акима Шымкента.