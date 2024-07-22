Брат экс-акима Шымкента высказался о скандале с выселением бывшей жены

Брат экс-акима Шымкента Марат Айтенов, оказавшийся в центре скандала с выселением бывшей жены и детей, ответил на обвинения и озвучил свою позицию по ситуации, передает NUR.KZ.

Мужчина опубликовал большой пост на своей странице в Facebook.

"Уважаемые друзья, никогда не использовал соцсети для своих личных сетей. Предпочитал жить своей жизнью по принципу "Чем ругаться с женщиной, лучше притвориться мертвым". Видимо, пришла пора. Мне надо объясниться, рассказать всю историю и с моей стороны, поскольку инфополе заполнила односторонняя недостоверная информация, распространяемая моей бывшей супругой Атешовой Даной Болатовной", - написал Марат Айтенов.

Он отметил, что многих интересовал вопрос по поводу избиения матери и ребенка и что он делал на месте инцидента.

"Оказался я там по требованию ЧСИ, в производстве которого находится исполнение порядка моего общения с детьми. Как я понял, ЧСИ, который исполняет решение суда по выселению, вызывает другого судоисполнителя по порядку общения с детьми, который, в свою очередь, требует моего присутствия. И не только присутствия, мне практически ставят ультиматум – дети в опасности как физической, так и психологической, мать детей тоже под прямым риском уголовного преследования по факту воспрепятствования законной деятельности по исполнению судебного решения. Срочно приезжайте и решайте эти вопросы.

С моей стороны избиения кого-либо, тем более ребенка, своего или чужого, не было. На гуляющих в соцсетях видео все это четко видно. К тому же там же были сотрудники скорой помощи, давайте у них спросим природу и происхождение крови из носа моей младшей дочери, это, наверное, будет более корректно.

Моя ошибка в том, что я не только оказался там, но и поддался эмоциям. За эту ошибку я уже понес одно наказание в виде административного ареста на 5 суток. Впереди ожидает второе наказание уголовного характера, пока идет следствие", - рассказал брат бывшего акима Шымкента.

"С одной стороны, как последствие моих эмоциональных действий мои дети оказались в безопасности в руках врачей скорой помощи, а на мать моих детей не завели уголовное дело ввиду воспрепятствования работе судебного исполнителя.

С другой стороны, по факту я оказался по месту известных событий в странной ситуации - там же находятся все причастные представители государственных органов, никакие действия с их стороны не предпринимаются, они показывают свое бессилие, которое воодушевляет Атешову Дану продолжать свои незаконные действия, которые уполномоченные органы не могут пресечь. Видимо, в какой-то момент, как обычно, они решают, что лучше "выехать" на ком-то другом. В этом случае кем-то другим априори становится отец детей, чувства которого задевают призывами спасения своих же детей, на отца, конечно же, сильно действует набор слов следующего характера: Кто, если не вы, убережет детей от нервных потрясений и возможных физических травм? Как вы можете оставить мать своих детей под угрозой? Мужчины так не делают, даже если это бывшие жены…

Итого, на глазах у всех я оказался с проблемой - на чаше весов здоровье и безопасность детей вкупе с угрозой уголовного преследования в отношении матери моих детей", - высказался Марат Айтенов.

Он считает, что когда ему задают вопрос, почему он там оказался, логично, наверное, также задавать и другие вопросы: что там делала мама детей вместе со своими родственниками, да еще и с детьми и ребенком грудного возраста? Для каких целей они подвергали себя и своих детей такому риску? Там что были какие-то незаконные действия?

"Да нет же, есть процедура исполнения решения суда, тебе дают время для добровольного исполнения, если ты добровольно не исполняешь, есть процедура принудительного исполнения. Или Атешова Дана своими действиями хотела показать, что в правовом государстве можно игнорировать и не исполнять решения судов, искусно выстроив из своих же детей живой щит? Если это так, то кому и зачем она это хотела показать? Зачем ей это? Что ею движет?

В моей истории все просто. Сначала про дом на Парасат, 16, который отец покупает себе в сентябре 2017 года и заселяется туда со своей младшей дочерью, которая выходит замуж летом 2018 года. Оставшись один, он призывает своих детей присоединиться к нему, откликаемся только мы с Даной и по приглашению отца подселяемся к нему на Парасат, 16. Подтверждением всем этим событиям кроме судебных документов являются как соседи, так и другие свидетели.

В январе 2020 года отец одаривает меня домом на Парасат, 16, таким образом я становлюсь собственником дома на Парасат, 16. После января 2020 года семейные отношения внутри дома накаляются, 16.10.2020 года Атешова Дана подает в суд на развод со мной. Суд принимает решение о нашем разводе 03.12.2020 года, в решении указано, что у сторон не имеется имущественных претензий и имеется договоренность по воспитанию детей. Дальнейшие события показали, что не все так просто.

Несмотря на решение суда по разводу, я продолжаю обеспечивать свою семью и опекать детей, как и содержать Дану, в этом плане все так же, как и прежде. 03.02.2021 года обращаюсь к Дане по ряду вопросов нашей раздельной совместной жизни, включая наши равные отношения и взаимодействие с детьми. В данном обращении я также предлагаю нам совместно продать дом на Парасат, 16 и в равной степени каждому приобрести на вырученные средства себе квартиру. Ответа от Даны на данное предложение не поступило.

Дальше всю весну и лето 2021 года я предлагал Дане оформить тогда на себя дом на Парасат, 16, если она не желает его делить со мной. Обращался также к ее родственникам, к примеру, всю переписку с Даной я направлял ее родному брату Атешову Досыму. Одно время Дана предлагала оформить дом на Парасат, 16 на нее - я согласился, потом предложила оформить на старшую дочь - я согласился, потом в какой-то момент Атешов Досым предложил оформить дом на Парасат, 16 на него - я тоже согласился. Но дальше слов к делу Атешовы так и не приступили.

Устав от неопределенности в семье Атешовых, 31.08.2021 года я все оригиналы документов по Парасат, 16 вместе с документами на автомобиль Toyota Land Cruiser 200, принадлежавший тогда также мне, оформил на Атешову Дану и оставил у нотариуса, оповестив об этом как Дану, так и Атешова Досыма. Я просил их только об одном - до вечера заехать к этому нотариусу, подписать у него документы, забрать оригиналы документов и прекратить препятствовать моему общению с детьми. Атешовы дружно проигнорировали и эту мою просьбу.

На следующий день после такого отношения Атешовых по обоюдному соглашению 01.09.2021 года договор дарения, по которому дом на Парасат, 16 принадлежал мне, был расторгнут. Отец снова стал собственником на Парасат, 16 и на правах собственника после ряда безуспешных попыток продать этот дом, одарить им своих детей (так как никто не хотел близко связываться с Атешовой Даной), уже летом 2022 года он одаривает им своего названого сына Мусалимова Арсена. Новый собственник дома на Парасат, 16, действуя в рамках правового поля, просит Атешову Дану освободить дом для того, чтобы самому заселиться (тогда еще у него было намерение самому заселиться после освобождения дома), Дана возражает. Новому владельцу приходится через суд добиваться правды, и в конце концов по истечении 2 лет выселение Атешовой Даны с детьми состоялось 12.07.2024 года. Это все очень кратко, всему описанному выше есть все подтверждающие юридические документы, переписки, решения судов.

Я освободился и вернулся домой вечером 18.07.2024 года. А что в конце концов с моими детьми? Где они, с кем и как живут? Ведь на мои призывы разместить их в благоустроенной 4-комнатной квартире Атешова Дана ответила отказом. Как устроено проживание и пребывание детей? Мои адвокаты протранслировали предлагаемые мной условия проживания детей. Меня волнует судьба детей. Где и как они живут? Ведь они и мои дети. На эти вопросы мне никто не может ответить. Первое, что я сделал по возвращении домой, направил официальные письменные обращения в адрес причастных государственных органов с набором вопросов из серии – Где мои дети? Что с ними? После всего произошедшего им наверняка нужна помощь и терапия у профессиональных психологов. Их кто-то обследовал? Пока ответа от них нет.

Еще один момент - 20 июля день рождения моей младшей дочери Айсары, это девочка, у которой потекла кровь из носа якобы после побоев родного отца. Я прекрасно понимаю и разделяю гнев общества и негодование, мне самому невозможно представить избиение отцом родных детей. Теперь, в день рождения своей младшей дочери я посредством услуги доставки отправляю торт с игрушкой, чтобы выразить свою любовь и обожание своей дочери. Не зная местопребывания дочери, курьер набирает номер телефона Атешовой Даны, узнает адрес, куда надо доставить посылку, прибывает по предоставленному адресу, просит получить посылку, а ему сообщают, что от отца подарок ребенок получать не будет. Зачем это матери? К чему это? Разве оба родителя не должны проявлять заботу о своих детях? Теперь что Атешова Дана будет транслировать, что отец забыл о своих детях и даже не поздравляет их? Чтобы дальше распространять в обществе ненависть к институту отцовства и к мужчинам в целом, ну а к экс-мужьям в частности?" - написал мужчина.

Напомним, ранее казахстанка Дана Атешова заявила, что 12 июля ее насильно пытался выселить из дома бывший муж, который, как она утверждает, является братом экс-акима Шымкента Мурата Айтенова.

Ситуацию прокомментировали в полиции. Стражи порядка сообщили, что при исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами.

В отношении мужчины было заведено дело по факту применения физической силы. Также об инциденте высказалась уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Позже стало известно, что Марата Айтенова арестовали на пять суток. Кроме того, на него возбудили уголовное дело по факту нанесения бывшей супруге телесных повреждений. Он написал встречное заявление.