"Прошу штраф вместо ареста": Марат Айтенов попросил прощения за избиение жены

Судебное заседание по делу о побоях в отношении Даны Атешевой, в нанесении которых обвиняется ее бывший муж Марат Айтенов, подходит к финалу – экс-супруги выступили в прениях, передает корреспондент NUR.KZ.

Дана Атешева, бывшая жена брата экс-акима Шымкента, попросила в суде оградить ее от экс-супруга на всю жизнь, и заявила, что перенесла публичное унижение.

"Самое главное, что не учитывают суды – я подверглась публичному унижению. (…) Раньше я была счастливой, у меня были мечты, у меня была почва под ногами до брака. В браке у меня все это пропало, я каждое утро просыпалась с чувством страха и тревоги, думала – боже мой, какое еще унижение может меня сегодня ждать. (…) Но и развод меня от этого не спас, и закон меня не спасает – даже легкого вреда не нашли по экспертизе (речь о побоях, в которых обвиняется Айтенов – прим. авт.). Я прошу суд выписать защитное предписание на всю жизнь, потому что так нельзя, потому что все представители власти, которые там были, они все были за Айтенова", – заявила Дана Атешева.

Она добавила, что бывший муж понимал последствия своих насильственных действий в день принудительного выселения ее и детей из дома.

"Вы все видели, как он бросает меня с лестниц, не заботясь о том, что я повреждаю себе спину, у меня, возможно, будут серьезные травмы головы или еще что-то в этом роде. Он скручивал мне руки, я получила травмы всего тела, у меня судебно-медицинская экспертиза на целую страницу. Все мое тело было покрыто синяками и ссадинами, это было ужасно больно.

Он таскал меня за волосы, я в пижаме, в каких-то неприличных, унизительных позах была там перед толпой мужчин. Мне очень обидно, мне обидно, что это видели мои дети, мой сын, для которого честь его матери очень многого стоит. Я прошу понять мои чувства, услышать, что он душил меня. Я прошу встать на сторону материнства и детства, женщин, и вынести справедливое наказание для обвиняемого, учитывая, что это не единичный случай, и он прекрасно осознавал, что он делал", – заявила Дана.

Сам подсудимый Марат Айтенов в суде выступил коротко.

"Я прошу прощения, прошу применить в отношении меня наказание в виде штрафа", - заявил он.

Напомним, что прокурор запросил для Айтенова 12 суток ареста. Адвокаты Даны Атешевой попросили максимальное наказание по статье 109-1 часть 1 УК РК "Побои" – 25 суток ареста и запрет для бывшего мужа на контакт с бывшей женой.

Инцидент с супругой брата экс-акима

Ранее казахстанка Дана Атешова заявила, что 12 июля ее насильно пытался выселить из дома бывший муж, брат экс-акима Шымкента Мурата Айтенова. Видео инцидента женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

На одной из записей видно, как из дома на руках выносят детей, у маленькой девочки на носу заметна кровь. Также некий мужчина насильно вытаскивает кричащую женщину, комментатор происходящего уверяет, что это якобы брат бывшего акима Шымкента. На кадрах также присутствуют люди в форме сотрудников полиции и другие очевидцы.

Ситуацию прокомментировали в полиции. Стражи порядка сообщили, что при исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами.

В отношении мужчины было заведено дело по факту применения физической силы. Также об инциденте высказалась уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Позже стало известно, что Марата Айтенова арестовали на пять суток. Кроме того, на него возбудили уголовное дело по факту нанесения бывшей супруге телесных повреждений. Он написал встречное заявление и озвучил свою позицию по ситуации.

Также мы писали, что 26 июля в суде бывшую супругу Мурата Айтенова наказали за нецензурную брань - ей вынесли предупреждение. В свою очередь брат экс-акима Шымкента заявил, что не наносил побои бывшей жене. На даче показаний Дана Атешова не смогла сдержать слез.