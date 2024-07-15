Скандал с братом экс-акима Шымкента: мужчина написал встречное заявление на свою бывшую жену

Брат экс-акима Шымкента написал встречное заявление на свою бывшую жену, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

Как сообщает пресс-служба полиции Астаны в Instagram, поступило заявление гражданина А. в отношении бывшей супруги, которая нанесла ему телесные повреждения.

"Для проверки указанных фактов возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначена экспертиза, необходимая для установления наличия и степени повреждений. Также будут проведены следственные действия для установления всех обстоятельств", - отмечается в сообщении столичного департамента полиции.

Департамент полиции напоминает о недопустимости насилия в любых его проявлениях и будет принимать жесткие меры в соответствии с Законом в отношении нарушителей.

Сегодня сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении брата экс-акима Шымкента по факту нанесения бывшей супруге телесных повреждений.

Напомним, на прошлой неделе казахстанка Дана Атешова заявила, что 12 июля ее насильно пытался выселить из дома бывший муж, который, как она утверждает, является якобы братом экс-акима Шымкента Мурата Айтенова. Ситуацию прокомментировали в полиции.

Стражи порядка сообщили, что при исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами. В отношении мужчины было заведено дело по факту применения физической силы. Также об инциденте высказалась уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Позже стало известно, что экс-супруга казахстанки арестовали на пять суток.