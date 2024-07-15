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Скандал брата бывшего акима Шымкента с экс-женой: возбуждено уголовное дело

Опубликовано:

Выселение в Астане
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dana_ateshova

Уголовное дело возбудили в отношении брата экс-акима Шымкента по факту нанесения бывшей супруге телесных повреждений, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.

Как рассказали в Департаменте полиции Астаны, в отношении гражданина А. по факту нанесения им своей бывшей супруге телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Кроме того, решением административного суда гражданин А подвергнут аресту сроком на 5 суток за противоправные действия. Необходимо подчеркнуть, что 16 июня вступил в силу закон, направленный на ужесточение ответственности за семейно-бытовое насилие", - говорится в сообщении в Instagram.

Напомним, на прошлой неделе казахстанка Дана Атешова заявила, что 12 июля ее насильно пытался выселить из дома бывший муж, который, как она утверждает, является якобы братом экс-акима Шымкента Мурата Айтенова. Ситуацию прокомментировали в полиции.

Стражи порядка сообщили, что при исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами. В отношении мужчины было заведено дело по факту применения физической силы. Также об инциденте высказалась уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Позже стало известно, что экс-супруга казахстанки арестовали на пять суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134200-skandal-brata-byvshego-akima-shymkenta-s-eks-zhenoy-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/

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