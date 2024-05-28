В Верховном суде Казахстана рассказали о том, были ли потрачены бюджетные средства на трансляцию суда по делу Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Бишимбаева и Байжанова, процессы транслировались в прямом эфире.

Организация трансляций осуществлялась в рамках должностных обязанностей сотрудниками Судебной администрации, в части технического сопровождения – специалистами квазигосударственного сектора.

Таким образом, дополнительные средства из бюджета специально под вышеуказанные мероприятия не выделялись", - сообщили в Верховном суде на запрос корреспондента NUR.KZ.

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

Байжанова также признали виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.