Судье по делу Бишимбаева попросили дать отвод: адвокаты прокомментировали ситуацию

Адвокаты Бишимбаева разъяснили журналистам, как долго может рассматриваться отвод судьи, который попросил дать защитник Газымжанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео опубликовал в Instagram брат погибшей Салтанат Нукеновой, Айтбек Амангельды.

Журналисты задали вопрос, сколько может рассматриваться отвод судьи.

"Обычно в таких случаях недолго: как заявляется, сразу рассматривают", - говорит Назкен Кусаинова.

На вопрос, как замена судьи повлияет на дело, она ответила, что результат отвода еще не известен.

"Если будут основания - отведут. Если председательствующий посчитает, что нет оснований, тогда председательствующий останется. После вынесения постановления вам все будет понятно. И данное постановление будет мотивировано, все изложено в этом постановлении", - добавила адвокат.

Сегодня Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.