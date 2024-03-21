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Дело Сатыбалдыулы: стала известна дата главного судебного разбирательства

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Кайрат Сатыбалды
Кайрат Сатыбалды. Фото: abctv.kz

В суд поступило дело в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, назначена дата главного судебного разбирательства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Как сообщает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам Астаны, в суд поступило дело в отношении Кайрата Сатыбалдыулы.

"Ему предъявлено обвинение в легализации (отмыванию) денег полученных преступным путем (ст.218 ч.3 п.3) УК).

Главное судебное разбирательство назначено на 1 апреля 2024 года в 10.00", - говорится в сообщении суда.

Дело Кайрата Сатыбалдыулы

Кайрат Сатыбалдыулы был задержан в марте 2022 года по делу о хищениях средств "Казахтелекома". Сообщалось, что в отношении бизнесмена дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Позже Кайрат Сатыбалдыулы признал вину и возместил имущественный ущерб в несколько десятков миллиардов тенге.

В сентябре 2022 года в Астане прошел суд над бизнесменом, где он был признан виновным. Сатыбалдыулы было назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Его отправили отбывать наказание в учреждение №22, расположенное в пригороде Усть-Каменогорска.

В декабре 2023 года сообщалось о том, что Сатыбалдыулы отказали в условно-досрочном освобождении. Тогда же стало известно, что правоохранителям удалось обеспечить возврат денежных средств Кайрата Сатыбалдыулы в размере 120 млн долларов.

Кроме этого, уже в январе этого года государству была возвращена часть рынка "Байсат", принадлежавшую сыну Кайрата Сатыбалдыулы.

В начале года стало известно о том, что новое дело по Сатыбалдыулы передали в суд.

Также стало известно о том, что на десятки миллиардов выросла сумма активов, возвращенная Сатыбалдыулы государству. В частности, 732,8 миллиардов тенге было возвращено в рамках расследования дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2071797-delo-satybaldyuly-stala-izvestna-data-glavnogo-sudebnogo-razbiratelstva/

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