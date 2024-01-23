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Часть рынка "Байсат", принадлежавшую сыну Кайрата Сатыбалдыулы, вернули государству

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Кайрат Сатыбалдыулы
Кайрат Сатыбалдыулы. Фото: ulttyqsport.kz

Часть рынка "Байсат" в Алматы, которая принадлежала сыну Кайрата Сатыбалдыулы, была возвращена в собственность государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По информации на официальном сайте Генпрокуратуры, 17 января вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании всех сделок с имуществом комплекса "Холдинг Алматы жылу" (ныне – рынок "Байсат") недействительными.

"В суде подтвердились факты неправомерной продажи комплекса, выразившиеся в применении неактуального отчета об оценке имущества 4-х летней давности без обязательного условия продажи по сохранению профиля деятельности и несоблюдении условий договора о запрете отчуждения", – говорится в сообщении.

Так, имущество, состоящее из 3 объектов общей площадью 4 221,4 кв. метров и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО "Совместное предприятие КазГерСтрой" и ТОО "Astana Finansial Group", принадлежащих Бауыржану Нурсултану. Последний, как уточнили в ГП, приходится Кайрату Сатыбалдыулы сыном.

Ранее в рамках досудебного расследования Кайрат Сатыбалдыулы добровольно вернул большую часть рынка "Байсат".

Напомним, что в начале января новое дело в отношении Сатыбалдыулы передали в суд.

Дело Кайрата Сатыбалдыулы

Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Тогда правоохранительные органы подчеркивали, что он может быть причастен и к другим преступлениям. В частности, как рассказали в Антикоре, хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса" ("ЦТС").

Также стало известно, что Кайрат Сатыбалдыулы возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". В прокуратуре отмечали, что это стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении приговора.

В сентябре 2022 года Сатыбалдыулы суд признал виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Его отправили отбывать наказание в учреждение №22, расположенное в пригороде Усть-Каменогорска.

В октябре 2023 года в Генпрокуратуре рассказали, может ли Кайрат Сатыбалдыулы выйти раньше срока по УДО. Однако затем стало известно, что ему отказали в условно-досрочном освобождении.

В декабре стало известно, что правоохранителям удалось обеспечить возврат денежных средств Кайрата Сатыбалдыулы в размере 120 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057088-chast-rynka-baysat-prinadlezhavshego-synu-kayrata-satybaldy-vernuli-gosudarstvu/

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