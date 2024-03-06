На десятки миллиардов выросла сумма активов, возвращенная Сатыбалдыулы государству

На брифинге Антикора назвали сумму возвращенных активов от осужденного бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы. Сумма выросла на десятки миллиардов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, с 2022 года государству было возвращено более 1 трлн тенге активов.

"Из них 732,8 миллиардов тенге было возвращено в рамках расследования дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы", - отметили в Антикоре.

Также представителя Агентства попросили прокомментировать информацию о том, что Кайрат Сатыбалдыулы якобы приобрел гостиницу при нахождении "за решеткой".

Арман Тлеукенов сообщил, что пока не может дать комментарий, так как ему нужно выяснить детали.

Отметим, что на начало января этого года общая сумма возвращенных Сатыбалдыулы активов составляла 650 млрд тенге. В феврале этого года сообщалось о дополнительном возврате еще 44,6 млрд тенге государству по делу Сатыбалдыулы.

Дело Кайрата Сатыбалдыулы

Кайрат Сатыбалдыулы был задержан в марте 2022 года по делу о хищениях средств "Казахтелекома". Сообщалось, что в отношении бизнесмена дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Позже Кайрат Сатыбалдыулы признал вину и возместил имущественный ущерб в несколько десятков миллиардов тенге.

В сентябре 2022 года в Астане прошел суд над бизнесменом, где он был признан виновным. Сатыбалдыулы было назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Его отправили отбывать наказание в учреждение №22, расположенное в пригороде Усть-Каменогорска.

В декабре 2023 года сообщалось о том, что Сатыбалдыулы отказали в условно-досрочном освобождении. Тогда же стало известно, что правоохранителям удалось обеспечить возврат денежных средств Кайрата Сатыбалдыулы в размере 120 млн долларов.

Кроме этого, уже в январе этого года государству была возвращена часть рынка "Байсат", принадлежавшую сыну Кайрата Сатыбалдыулы.

В начале года стало известно о том, что новое дело по Сатыбалдыулы передали в суд.