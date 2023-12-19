Кайрату Сатыбалды отказали в УДО

Кайрату Сатыбалды отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Казахстанского областного суда, передает Sputnik Казахстан.

"В удовлетворении ходатайства осужденного Кайрата Сатыбалды о замене наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы отказать", - сообщила пресс-служба Восточно-Казахстанского областного суда.

Суд аргументировал свое решение тем, что у Сатыбалды есть нарушения, а его поведение назвали нестабильным, поэтому пока рано подавать прошение о досрочном освобождении.

Дело Кайрата Сатыбалдыулы

Кайрата Сатыбалды задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Тогда правоохранительные органы подчеркивали, что он может быть причастен и к другим преступлениям. В частности, как рассказали в Антикоре, хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса" ("ЦТС").

Также стало известно, что Кайрат Сатыбалды возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". В прокуратуре отмечали, что это стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении приговора.

В сентябре 2022 года Сатыбалды суд признал виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Его отправили отбывать наказание в учреждение №22, расположенное в пригороде Усть-Каменогорска.

В октябре 2023 года в Генпрокуратуре рассказали, может ли Кайрат Сатыбалды выйти раньше срока по УДО.