Колонию, где сидят Кудебаев и Сатыбалды, показали в ВКО (фото)

Учреждение №22 КУИС МВД РК, расположенное в пригороде Усть-Каменогорска, где отбывают свои сроки осужденные экс-полицейский Серик Кудебаев и бизнесмен Кайрат Сатыбалды, сегодня показали журналистам, передает корреспондент NUR.KZ.

Интересный факт, сама колония для бывших сотрудников правоохранительных органов территориально находится в Усть-Каменогорске, а дороги, ведущие в ней - в Глубоковском районе.

Для СМИ провели пресс-тур и показали, в каких условиях содержатся 270 заключенных, среди которых есть известные в Казахстане личности - бизнесмен Кайрат Сатыбалды и бывший начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев.

Колония. Фото: NUR.KZ

Начальник учреждения Руслан Токтыбаев даже собрал всех незанятых на работах и предложил поговорить с журналистами, но все, кроме двух заключенных, отказались. Не выразили желания и Сатыбалды с Кудебаевым.

Колония. Фото: NUR.KZ

Журналистам продемонстрировали помещение для длительных свиданий - это шесть комнат с большими кроватями, гостиная с телевизором, огромная кухня и даже детская комната.

Колония. Фото: NUR.KZ

Колония. Фото: NUR.KZ

Длиться общение с родственниками может не больше двух суток, стоить это будет около трех тысяч тенге.

Все учреждение буквально увешано камерами видеонаблюдения, они передают изображение в Генеральную и областную прокуратуры, КУИС и ситуационный центр.

Колония. Фото: NUR.KZ

Есть чайхана, медицинский блок. В сутки стол одного из отбывающих наказание стоит 1 200 тенге, на всю колонию в месяц уходит порядка 10 миллионов.

Колония. Фото: NUR.KZ

Есть в учреждении и свой Байтерек, его можно увидеть по пути из бараков в столовую, в которой питаются осужденные.

Колония. Фото: NUR.KZ

Вот так выглядит обед - чай, борщ, порция селедки, макароны с фаршем. Говорят, что недовольных питанием нет.

Обед. Фото: NUR.KZ

Колония. Фото: NUR.KZ

Также имеется своя библиотека, цеха для работы. Сейчас трудоустроено около пятидесяти заключенных, в ближайшем будущем их станет уже восемьдесят. Но Кудебаев и Сатыбалды не работают. В администрации говорят, что нет рабочих мест.

Колония. Фото: NUR.KZ

Колония. Фото: NUR.KZ

Колония. Фото: NUR.KZ

Напомним, Кайрата Сатыбалды задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Позже в Антикоре сообщили, что хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса".

Также стало известно, что Кайрат Сатыбалды возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком".

В сентябре 2022 года его приговорили к 6 годам лишения свободы.

А бывший начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев после январских событий предстал перед судом по обвинению в превышении власти или должностных полномочий и пытках. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы.