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Эзотерика

Избиение водителя скорой в Караганде: адвокат потерпевшего просит переквалифицировать дело

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Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Караганде сегодня состоялось очередное судебное заседание по делу о нападении на водителя скорой помощи. Адвокат пострадавшего выступил с заявлением, передает телеканал "Астана".

Очередное слушание по делу об избиении водителя скорой помощи состоялось в Караганде. Подсудимому вменяют статью "Хулиганство", однако, адвокат потерпевшего попросил применить к нему также статью "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений".

"Сейчас, вместо того чтобы исполнять трудовые обязанности перед скорой помощью, он является водителем, он лежит в больнице после операции. Я думаю, комментарии излишни. И считаю, что как минимум переквалификация (требуется – прим. ред.), как максимум – две статьи – "нанесение средней тяжести вреда здоровью" и "хулиганство", – заявил адвокат Багдад Хасенов.

По его словам, водитель неотложки перенес вторую операцию на нос после перелома, а также получил многочисленные гематомы и ушибы.

Отмечается, что пострадавший требует от Нурболата Дакебаева материальной и моральной компенсации. Однако пока решить это вопрос не удается.

Подсудимый признает свою вину, со слов адвоката, только частично. Суд сегодня заслушал показания свидетелей.

Нападение на водителя скорой помощи в Караганде

Напомним, в конце января в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Также подробностями произошедшего поделился и пострадавший.

Позже стало известно, что подозреваемого в нападении задержали. Сообщалось, что ему грозит до трех лет тюрьмы. Полиция публиковала кадры с задержанием мужчины.

Также в Сети появилось видеообращение задержанного Дакебаева. В ролике, который был снят еще до задержания, он заявлял, что собирается сам сдаться полиции и попросил прощения у пострадавшего. Тем не менее, правоохранители заявили, что явки с повинной не было.

6 марта начался суд по этому делу.

Кроме того, на фоне произошедшего депутат сената Амангельды Толамисов предложил приравнять статус медработников к статусу правоохранителей и принять законодательные нормы о специальном наказании за нападение на медработников при исполнении ими служебных обязанностей.

Также на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая высказался о нападении на водителя скорой в Караганде и заявил, что в казахстанском обществе стало много проявлений жестокости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2071737-izbienie-voditelya-skoroy-v-karagande-advokat-poterpevshego-prosit-perekvalifitsirovat-delo/

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