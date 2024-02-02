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Нападение на водителя "скорой" в Караганде: задержанный записал видеообращение

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Нурболат Дакебаев
Нурболат Дакебаев. Кадр из видео: instagram.com/vmaikuduke

Житель Карагандинской области Нурболат Дакебаев, задержанный за нападение на водителя скорой помощи, записал видеообращение к казахстанцам, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовали карагандинские Instagram-паблики. Записано видео 1 февраля.

Судя по всему, ролик был записан до задержания и прислан в редакции крупных пабликов.

"Я 1 февраля сам собираюсь сдаться полиции, потому что то, что я сделал, не дает мне покоя, не дает покоя моей маме. Я прошу прощения у всех, прошу прощения у медиков. Я не хотел причинить кому-нибудь вред, в мыслях даже такого не было.

У мужчины, который пострадал из-за меня, я прошу прощения. И у всех казахстанцев, я прошу прощения, я осознаю свои ошибки. Простите ради Аллаха", - заявил мужчина.

Нападение на водителя скорой помощи в Караганде

Напомним, в конце прошлой недели в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и пострадавший.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении. Вчера на заседании мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев потребовал от правоохранительных органов срочно найти мужчину.

Сегодня же депутат сената Амангельды Толамисов предложил приравнять статус медработников к статусу правоохранителей и принять законодательные нормы о специальном наказании за нападение на медработников при исполнении ими служебных обязанностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058627-napadenie-na-voditelya-skoroy-v-karagande-zaderzhannyy-zapisal-videoobraschenie/

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