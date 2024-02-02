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"Добровольной сдачи и явки с повинной не было": полиция о задержании Дакебаева

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Задержанный
Задержанный. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Полиция Карагандинской области опровергла слова подозреваемого в нападении на водителя скорой помощи о явке с повинной, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Сегодня ночью Instagram-паблики опубликовали видеообращение задержанного Нурболата Дакебаева. На кадрах он заявил, что сам собирается сдаться полиции, потому что "его поступок не дает ему покоя", а также попросил прощения у пострадавшего водителя скорой помощи и всех казахстанцев.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что явки с повинной не было.

"Добровольной сдачи разыскиваемого подозреваемого Дакебаева юридически и фактически не было. Согласно законодательству, предусмотрено обращение с явкой с повинной лица, которое подозревается в совершении преступления.

В данном случае никакой явки с повинной и добровольного прибытия в отдел полиции не было. Сотрудниками криминальной полиции проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате чего Дакебаев, находившийся в межгосударственном розыске, задержан.

Расследование уголовного дела проводится в соответствии с требованиями уголовного законодательства о всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела", - сообщил начальник Департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.

Нападение на водителя скорой помощи в Караганде

В конце прошлой недели в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и пострадавший.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении. Вчера на заседании мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев потребовал от правоохранительных органов срочно найти мужчину.

Депутат сената Амангельды Толамисов предложил приравнять статус медработников к статусу правоохранителей и принять законодательные нормы о специальном наказании за нападение на медработников при исполнении ими служебных обязанностей.

Вчера вечером стало известно, что подозреваемого в нападении задержали. Сообщалось, что ему грозит до трех лет тюрьмы.

Позже полиция опубликовала кадры с задержанием мужчины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058758-dobrovolnoy-sdachi-i-yavki-s-povinnoy-ne-bylo-politsiya-o-zaderzhanii-dakebaeva/

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