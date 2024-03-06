"Простил его в душе": суд по делу об избиении водителя скорой помощи начался в Караганде

В суде района Алихана Бокейхана Караганды состоялось предварительное слушание по делу об избиении водителя скорой помощи, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Предварительное слушание было назначено на 10.00. Однако подсудимого в зал суда доставили под конвоем только в 11.12.

До начала процесса адвокат потерпевшего Багдад Хасенов сообщил журналистам, что будет ходатайствовать о назначении повторной экспертизы, которая должна уточнить тяжесть причиненных его клиенту увечий. По мнению юриста, потерпевшему нанесен не легкий вред здоровью, а тяжкий.

Суд. Фото: NUR.KZ

"Мы будем заявлять о повторной экспертизе либо вызове специалиста для пояснения заключения эксперта, которое уже было выдано. В принципе, законом это не возбраняется. Есть обстоятельства по здоровью потерпевшего, на основании чего и был заявлен моральный вред. Сумму мы пока озвучивать не будем.

То, что он его простил в душе, это уже другой вопрос, его личное дело. Но ему предстоит еще одна операция по резекции носа. Возможно, будут необратимые последствия для здоровья. Потому что удары были достаточно сильные, ощутимые и нанесли тяжкий вред здоровью", - сказал адвокат потерпевшего Багдад Хасенов.

Также он отметил, что его клиент готов к примирению с подсудимым на любой стадии, если последний выплатит ему компенсацию за моральный вред.

Сам потерпевший пока ситуацию не комментирует. Он отметил, что родственники подсудимого приходили к нему в больницу и просили прощения.

Суд. Фото: NUR.KZ

Подсудимый в суде заявил, что не получил обвинительный акт и не успел ознакомиться с ним. Судья Бахтияр Аканов назначил главное судебное заседание на 13 марта.

Стоит отметить, что подсудимому предъявлено обвинение по ч.1 ст.293 УК РК "Хулиганство". Хотя изначально досудебное расследование велось по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений, за что ему грозило до 3 лет лишения свободы.

Позже в пресс-службе ДП Карагандинской области объяснили, почему была смягчена статья. Как оказалось, эксперты не установили у потерпевшего увечий средней тяжести.

Напомним, нападение на водителя скорой помощи в Караганде произошло 27 января. В социальных сетях распространилось видео конфликта, в ходе которого сотрудник получил сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей груди и тела. Пострадавший был госпитализирован в отделение неврологии клиники имени Макажанова.

Позже потерпевший записал видео из больницы, где подробно рассказал о случившемся. На инцидент отреагировал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Он отметил, что установление местонахождения подозреваемого - вопрос времени.

29 января МВД опубликовало ориентировку на Нурболата Дакебаева. 1 февраля он был задержан на одной из зимовок Каркаралинского района. Сообщалось, что ему грозит до трех лет лишения свободы.