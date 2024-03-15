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Токаев высказался об избиении водителя скорой

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев высказался о насилии, буллинге и вандализме в обществе, акцентировав внимание на случае с избиением водителя скорой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Другая тревожная тенденция – рост семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии. Откровенно говоря, в нашем обществе стало много проявлений жестокости. Немало тех, кто готов оскорбить, унизить, избить человека, все, наверное, видели нападения на водителей скорой помощи и общественного транспорта.

Народная мудрость гласит: "тот, кто свой недуг скрывает, исцеленья не найдет". Нам нужно открыто говорить об этих социальных недугах.

Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности и дома, и в общественных местах. Поэтому в нашей стране везде должны царить закон и порядок. Самое главное, мы должны воспитать поколение с высокой нравственной культурой", - отметил президент.

Еще одним негативным явлением в обществе Касым-Жомарт Токаев назвал вандализм.

"К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой.

Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?!

Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье. Каждый гражданин цивилизованной страны должен защищать общественное имущество как свое собственное. В этом плане для многих показательны примеры Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура. Почему мы должны быть хуже других?", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Нападение на водителя скорой помощи в Караганде

Напомним, в январе в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и пострадавший.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении. 1 января ведомство показало кадры задержания мужчины, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи в Караганде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2069121-tokaev-vyskazalsya-ob-izbienii-voditelya-skoroy/

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