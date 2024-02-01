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Подозреваемого в избиении водителя скорой помощи в Караганде задержали

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Нурболат Дакебаев
Нурболат Дакебаев. Фото: qamqor.gov.kz

Правоохранители задержали Нурболата Дакебаева, подозреваемого в нанесении телесных повреждений водителю скорой помощи в Караганде, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

"1 февраля при координации Генеральной прокуратуры в Карагандинской области задержан Дакебаев Нурболат Нурымович, подозреваемый в нанесении телесных повреждений водителю скорой помощи, имевшего место 27 января 2024 года около 00:20 в Караганде", – сообщили в ведомстве.

Ранее он скрылся и был объявлен в розыск. Сейчас же Дакебаев водворен в изолятор временного содержания.

"За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до 3 лет", – представители ГП.

Также о задержании рассказал заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин. Информация появилась в официальном Telegram-канале Polisia.kz.

"В результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в одном из отдаленных населенных пунктов в 200 километрах от областного центра задержан 36-летний мужчина, который из хулиганских побуждений нанес умышленное причинение вреда здоровью водителю скорой", – отметил полицейский.

Нападение на водителя скорой помощи в Караганде

Напомним, в конце прошлой недели в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и пострадавший.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении. Вчера на заседании мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев потребовал от правоохранительных органов срочно найти мужчину.

Сегодня же депутат сената Амангельды Толамисов предложил приравнять статус медработников к статусу правоохранителей и принять законодательные нормы о специальном наказании за нападение на медработников при исполнении ими служебных обязанностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058717-podozrevaemogo-v-izbienii-voditelya-skoroy-pomoschi-v-karagande-zaderzhali/

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