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Избиение водителя "скорой" в Караганде: как задерживали подозреваемого (видео)

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Задержание Нурболата Дакебаева
Задержание Дакебаева. Скриншот: t.me/POLICE_of_KZ

МВД показало кадры задержания мужчины, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи в Караганде. Нарушителя водворили в изолятор временного содержания, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе МВД, подозреваемый в избиении водителя скорой помощи Нурболат Дакебаев доставлен в отдел полиции в Караганде.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания – он был задержан сегодня на одной из зимовок Каркаралинского района в 200 км от областного центра.

Расследование находится на контроле, говорится в новостном Telegram-канале министерства.

Ранее сегодня в Генпрокуратуре сообщили, что за совершение инкриминируемого Дакебаеву преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до 3 лет.

Нападение на водителя скорой помощи в Караганде

Напомним, в конце прошлой недели в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и пострадавший.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении. Вчера на заседании мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев потребовал от правоохранительных органов срочно найти мужчину.

Сегодня же депутат сената Амангельды Толамисов предложил приравнять статус медработников к статусу правоохранителей и принять законодательные нормы о специальном наказании за нападение на медработников при исполнении ими служебных обязанностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058726-izbienie-voditelya-skoroy-v-karagande-mvd-pokazalo-kadry-zaderzhaniya-podozrevaemogo/

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