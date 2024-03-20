Действительно ли Карим Масимов отбывает свой срок, спросили у главы МВД
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Сегодня в кулуарах мажилиса главу МВД спросили, действительно ли осужденный экс-глава КНБ Карим Масимов отбывает свой срок в местах лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ.
У министра внутренних дел Ержана Саденова журналисты спросили, почему не было ни одного фото или видео, подтверждающего, что экс-главу КНБ Масимова действительно отправили отбывать наказание.
"Мы не можем всех заключенных показывать, репортаж (делать – прим. ред.), он осужден, находится в местах лишения свободы", – коротко ответил Саденов.
Дело Карима Масимова
Напомним, после январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года.
Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене. Наряду с этим были также задержаны его экс-заместители — Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.
В ноябре дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. Позже стало известно о том, что Масимов не может претендовать на суд присяжных.
"Есть определенные дела, которые не подсудны присяжным (…) Мы работаем по закону, если закон изменят, будут основания. Они секретные и будут секретными", – заявлял тогда председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов.
18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ.
24 апреля 2023 года Кариму Масимову и его заместителям огласили приговор в суде Астаны:
- Масимову было назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
- Садыкулову назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
- Ергожину назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
- Осипову назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.
Помимо этого все четверо были лишены званий генералов и государственных наград.
Позже стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию на решение суда первой инстанции.
В середине июня апелляционная инстанция изменила приговор – Масимов, Садыкулов и Ергожин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.
Кроме того, имя Карима Масимова оказалось в списке связанных с терроризмом лиц, а в ноябре 2023 года пресс-служба КНБ заявила, что Масимова подозревают в еще одном преступлении – отмывании денег и получении особо крупной взятки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2071371-deystvitelno-li-karim-masimov-otbyvaet-svoy-srok-sprosili-u-glavy-mvd/