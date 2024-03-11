Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Бишимбаева доставили в зал суда в Астане (видео)

Опубликовано:

Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: facebook.com/KuandykBishimbayev

Экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева доставили в зал суда в Астане. Здесь проходит предварительное слушание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

В Астане началось предварительное слушание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева под конвоем доставили в зал суда.

Также в суд прибыли мать Бишимбаева, родственники Салтанат Нукеновой и другие участники процесса.

Отметим, что сегодня на слушание прибыли десятки представителей СМИ. Некоторым пришлось приехать к зданию суда за 1-2 часа до начала, чтобы занять очередь. Однако в зал суда, как сообщает корреспондент NUR.KZ, прессу пока не пускают – для них оборудовали специальный конференц-зал.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также сообщалось, что Куандык Бишимбаев ходатайствовал о проведении суда с участием присяжных. Адвокат Джохар Утебеков рассказывал, что собой представляет такой суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066214-bishimbaeva-dostavili-v-zal-suda-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.