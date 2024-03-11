Бишимбаева доставили в зал суда в Астане (видео)

Экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева доставили в зал суда в Астане. Здесь проходит предварительное слушание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

В Астане началось предварительное слушание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева под конвоем доставили в зал суда.

Также в суд прибыли мать Бишимбаева, родственники Салтанат Нукеновой и другие участники процесса.

Отметим, что сегодня на слушание прибыли десятки представителей СМИ. Некоторым пришлось приехать к зданию суда за 1-2 часа до начала, чтобы занять очередь. Однако в зал суда, как сообщает корреспондент NUR.KZ, прессу пока не пускают – для них оборудовали специальный конференц-зал.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также сообщалось, что Куандык Бишимбаев ходатайствовал о проведении суда с участием присяжных. Адвокат Джохар Утебеков рассказывал, что собой представляет такой суд.