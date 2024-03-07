Суд в Алматы вынес приговор 7 участникам январских событий

Суд в Алматы вынес приговор семерым гражданам. Их обвинили в пропаганде захвата власти в дни январских событий 2022 года, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городских судов.

Суд по уголовным делам Алматы рассмотрел дело в отношении 7 подсудимых.

"Они обвинялись в пропаганде захвата и удержания власти путем публичных призывов к массовым беспорядкам, cоздании экстремистской группы и участии в ее деятельности, а также в хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 182, часть 2 статьи 179, часть 1 статьи 24, часть 1 статьи 272, часть 4 статьи 287 УК РК).

Судом установлено, что подсудимые А., К., Т., О., Н. и К. в период с апреля по ноябрь 2022 года участвовали в многочисленных встречах, где пропагандировали и публично призывали к насильственному захвату власти, обсуждали вопросы организации совершения массовых беспорядков, а также оказания вооруженного сопротивления представителям власти", – рассказали в пресс-службе алматинских судов.

Прокурор просил признать всех подсудимых виновными. Гражданину И. назначить 3 года и 4 месяца лишения свободы, Т. и А. – по 15 лет лишения свободы, остальным четырем подсудимым – по 13 лет лишения свободы.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

"Преступные действия подсудимых доказаны результатами специальных мероприятий, показаниями свидетелей, стенограммами. Также у них было найдено большое количество оружейного арсенала, бутылки с зажигательной смесью, заготовленные в большом количестве, арматура и другие инструменты, подготовленные для использования в качестве орудия.

Необходимо отметить, что в ходе досудебного расследования подсудимый И. деятельно раскаялся и дал признательные показания в отношении остальных подсудимых", – гласит пресс-релиз.

В итоге все подсудимые были признаны виновными. А., Т., К. назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, К., Н., К. – 5 лет лишения свободы, И. –3 года и 4 месяца лишения свободы условно.

При этом суд не увидел в действиях подсудимых признаков создания, руководства и участия в экстремистской группировке. В связи с этим их оправдали в части обвинения в данной уголовной статье.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Что произошло в январе 2022 года в Казахстане?

Через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки. Самые масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. А утром отправил правительство Казахстана в отставку.

Протесты и беспорядки проходили во многих городах Казахстана – в Астане, Актобе, Уральске, Павлодаре, Атырау, Таразе и других. В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.

6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью, 7 января президент Казахстана выступил с обращением к народу. В течение следующих нескольких дней силовики продолжали задерживать участников беспорядков, мародеров и нарушителей.

По данным от 29 июня, во время беспорядков в январе 2022 года в Казахстане погибло более 230 человек, в том числе 19 сотрудников правопорядка.