Еще 44,6 млрд тенге вернули Казахстану по делу Сатыбалдыулы

Антикоррупционная служба направила в бюджет Казахстана еще 44,6 млрд тенге, возвращенные государству в рамках дела Кайрата Сатыбалдыулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Антикора, в рамках расследуемых уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалдыулы Антикоррупционной службой буквально на днях дополнительно обеспечен возврат на сумму 44,6 млрд тенге.

"В настоящее время средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству", - говорится в сообщении.

Дело Кайрата Сатыбалдыулы

Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Тогда правоохранительные органы подчеркивали, что он может быть причастен и к другим преступлениям. В частности, как рассказали в Антикоре, хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса" ("ЦТС").

Позже стало известно, что Кайрат Сатыбалдыулы возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". В прокуратуре отмечали, что это стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении приговора.

В сентябре 2022 года Сатыбалдыулы суд признал виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Его отправили отбывать наказание в учреждение №22, расположенное в пригороде Усть-Каменогорска. В конце 2023 года стало известно, что бизнесмену отказали в условно-досрочном освобождении.

В декабре стало известно, что правоохранителям удалось обеспечить возврат денежных средств Кайрата Сатыбалдыулы в размере 120 млн долларов. В январе сообщалось, что в рамках расследования Сатыбалдыулы добровольно вернул большую часть рынка "Байсат".

Добавим, что в начале этого года новое дело в отношении Сатыбалдыулы передали в суд.