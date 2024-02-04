Подозреваемого в избиении водителя скорой помощи в Караганде арестовали на два месяца

Нурболата Дакебаева, подозреваемого в нанесении телесных повреждений водителю скорой помощи в Караганде, арестовали на два месяца, передает телеканал "Астана".

"28 января суд заочно избрал Нурболату Дакебаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Он его не обжаловал", – сообщили в Карагандинском следственном суде.

Нападение на водителя скорой помощи в Караганде

Напомним, в конце прошлой недели в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и пострадавший.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении. Вчера на заседании мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев потребовал от правоохранительных органов срочно найти мужчину.

Депутат сената Амангельды Толамисов предложил приравнять статус медработников к статусу правоохранителей и принять законодательные нормы о специальном наказании за нападение на медработников при исполнении ими служебных обязанностей.

1 февраля вечером стало известно, что подозреваемого в нападении задержали. Сообщалось, что ему грозит до трех лет тюрьмы. Позже полиция опубликовала кадры с задержанием мужчины.

Также в Сети появилось видеообращение задержанного Дакебаева. В ролике, который был снят еще до задержания, он заявил, что собирается сам сдаться полиции и попросил прощения у пострадавшего.

Там не менее, правоохранители заявили, что явки с повинной не было.