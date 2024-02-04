Подозреваемого в избиении водителя скорой помощи в Караганде арестовали на два месяца
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Нурболата Дакебаева, подозреваемого в нанесении телесных повреждений водителю скорой помощи в Караганде, арестовали на два месяца, передает телеканал "Астана".
"28 января суд заочно избрал Нурболату Дакебаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Он его не обжаловал", – сообщили в Карагандинском следственном суде.
Нападение на водителя скорой помощи в Караганде
Напомним, в конце прошлой недели в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.
Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.
Позже подробностями произошедшего поделился и пострадавший.
29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении. Вчера на заседании мажилиса депутат Елнур Бейсенбаев потребовал от правоохранительных органов срочно найти мужчину.
Депутат сената Амангельды Толамисов предложил приравнять статус медработников к статусу правоохранителей и принять законодательные нормы о специальном наказании за нападение на медработников при исполнении ими служебных обязанностей.
1 февраля вечером стало известно, что подозреваемого в нападении задержали. Сообщалось, что ему грозит до трех лет тюрьмы. Позже полиция опубликовала кадры с задержанием мужчины.
Также в Сети появилось видеообращение задержанного Дакебаева. В ролике, который был снят еще до задержания, он заявил, что собирается сам сдаться полиции и попросил прощения у пострадавшего.
Там не менее, правоохранители заявили, что явки с повинной не было.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059001-podozrevaemogo-v-izbienii-voditelya-skoroy-pomoschi-v-karagande-arestovali/